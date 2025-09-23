Нове виправдання РФ: що Кремль прагне приховати за гучними страшилками

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У РФ вигадували різні пояснення повномасштабного нападу на Україну. У Державній Думі вигадали ще одну причину приходу “русского мира” на українську територію.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російська пропаганда продовжує вигадувати безглузді історії, щоб виправдати жорстоку кровопролитну війну проти України та окупацію українських територій. Повідомляється, що депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, нібито влада України планувала створити концтабори на нині окупованих Росією територіях.
Однак, як зазначили аналітики Центру, правда зовсім інша. Тисячі мирних українців загинули внаслідок такого “порятунку”, а цілі міста й селища були зруйновані вщент.
Аналітики наголошують, що насправді за гучними страшилками Кремль прагне приховати власні воєнні злочини та масштабні руйнування, які приніс в Україну “русский мир”.
