Нове виправдання РФ: що Кремль прагне приховати за гучними страшилками
Нове виправдання РФ: що Кремль прагне приховати за гучними страшилками

“Пояснення” Росії не відповідає дійсності: до чого насправді призвів “русский мир” на окупованій території України

23 вересня 2025, 13:21
У РФ вигадували різні пояснення повномасштабного нападу на Україну. У Державній Думі вигадали ще одну причину приходу “русского мира” на українську територію.

Нове виправдання РФ: що Кремль прагне приховати за гучними страшилками

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російська пропаганда продовжує вигадувати безглузді історії, щоб виправдати жорстоку кровопролитну війну проти України та окупацію українських територій. Повідомляється, що депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, нібито влада України планувала створити концтабори на нині окупованих Росією територіях.

“Подібні вигадки — не що інше, як чергова спроба подати окупацію як “порятунок” місцевого населення. Росіяни роками вибудовують цю пропагандистську лінію: вигадують зовнішні загрози, малюють образ “жорстокої України” й намагаються змалювати війну як “визвольну місію”, — йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначили аналітики Центру, правда зовсім інша. Тисячі мирних українців загинули внаслідок такого “порятунку”, а цілі міста й селища були зруйновані вщент. 

“Також показовий факт: перше, що зробила Росія на окупованих територіях, — створила мережу фільтраційних таборів. А життя в окупації під тотальним контролем, з перевірками, приниженням і страхом, мало чим відрізняється від тих самих концтаборів, якими лякає російська пропаганда”, — зазначають у Центрі протидії дезінформації. 

Аналітики наголошують, що насправді за гучними страшилками Кремль прагне приховати власні воєнні злочини та масштабні руйнування, які приніс в Україну “русский мир”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у Росії пояснюють велику кількість втрат у війні проти України.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02PSyxTkHm9rHLLF1oejAUVvw4aNZwTNSBepdzcZD8K1XBf5qP5sYcmNvDziSLfiDAl
