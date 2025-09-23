Новое оправдание РФ: что Кремль стремится скрыть за громкими страшилками

В РФ придумывали разные объяснения полномасштабного нападения на Украину. В Государственной Думе придумали еще одну причину прихода "русского мира" на украинскую территорию.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российская пропаганда продолжает придумывать бессмысленные истории, чтобы оправдать жестокую кровопролитную войну против Украины и оккупацию украинских территорий. Сообщается, что депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что власти Украины планировали создать концлагеря на ныне оккупированных Россией территориях.

"Подобные выдумки — не что иное, как очередная попытка подать оккупацию как "спасение" местного населения. Россияне годами выстраивают эту пропагандистскую линию: придумывают внешние угрозы, рисуют образ "жестокой Украины" и пытаются обрисовать войну как освободительную миссию", — говорится в сообщении.

Однако, как отметили аналитики Центра, правда совсем другая. Тысячи мирных украинцев погибли в результате такого "спасения", а целые города и поселки были разрушены до основания.

"Также показательный факт: первое, что сделала Россия на оккупированных территориях, — создала сеть фильтрационных лагерей. А жизнь в оккупации под тотальным контролем, с проверками, унижением и страхом, мало чем отличается от тех же концлагерей, которыми пугает российская пропаганда", — отмечают в Центре.

Аналитики подчеркивают, что на самом деле за громкими страшилками Кремль стремится скрыть собственные военные преступления и масштабные разрушения, которые принес в Украину "русский мир".

