Новое оправдание РФ: что Кремль стремится скрыть за громкими страшилками

Кречмаровская Наталия
В РФ придумывали разные объяснения полномасштабного нападения на Украину. В Государственной Думе придумали еще одну причину прихода "русского мира" на украинскую территорию.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российская пропаганда продолжает придумывать бессмысленные истории, чтобы оправдать жестокую кровопролитную войну против Украины и оккупацию украинских территорий. Сообщается, что депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что власти Украины планировали создать концлагеря на ныне оккупированных Россией территориях.
Однако, как отметили аналитики Центра, правда совсем другая. Тысячи мирных украинцев погибли в результате такого "спасения", а целые города и поселки были разрушены до основания.
Аналитики подчеркивают, что на самом деле за громкими страшилками Кремль стремится скрыть собственные военные преступления и масштабные разрушения, которые принес в Украину "русский мир".
