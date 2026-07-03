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Нова зброя б'є швидше, ніж встигає ППО: у США попередили про зростання загрози мирним жителям

ISW попереджає: технологічні зміни в російських атаках роблять перехоплення цілей значно складнішими і збільшують загрозу для мирних жителів

3 липня 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Російські технологічні нововведення у сфері безпілотників роблять удари по Україні дедалі небезпечнішими для цивільного населення. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нова зброя б'є швидше, ніж встигає ППО: у США попередили про зростання загрози мирним жителям

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Як зазначив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, під час атаки в ніч на 2 липня Росія вперше масово застосувала дрони з реактивними двигунами. Такі апарати здатні розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину майже як крилаті ракети.

Головна проблема, за словами військових, полягає в тому, що мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі фактично не встигають їх збивати. Для знищення таких цілей доводиться використовувати винищувачі чи зенітні ракети, запас яких в Україні обмежений.

Додаткову тривогу викликає зміна робочих частот російських безпілотників. Експерт з радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські сили почали переводити дрони на діапазон 3900-4100 МГц. За його даними, майже всі "Шахеди", які атакували Київ, працювали саме на цій частоті.

В ISW вважають, що таким чином Росія намагається обійти українські системи радіоелектронної боротьби та підвищити ефективність своїх ударів.

Американські аналітики нагадують, що Москва вже неодноразово використовувала технологічні зміни для збільшення збитків серед цивільних. Раніше "Шахеди" оснащували касетними боєприпасами та зарядами із уповільненим підривом. Тепер більш швидкі і менш уразливі для перехоплення дрони можуть зробити повітряні атаки ще руйнівнішими.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у червні 2026 року Росія помітно скоротила кількість масштабних ракетно-дронових атак по Україні. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував динаміку російських ударів за останні місяці.




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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-2-2026/
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