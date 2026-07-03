Новое оружие бьет быстрее, чем успевает ПВО: в США предупредили о росте угрозы для мирных жителей

Российские технологические нововведения в сфере беспилотников делают удары по Украине все более опасными для гражданского населения. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Как отметил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, во время атаки в ночь на 2 июля Россия впервые массово применила дроны с реактивными двигателями. Такие аппараты способны развивать скорость до 500 километров в час – почти как крылатые ракеты.

Главная проблема, по словам военных, заключается в том, что мобильные огневые группы и дроны-перехватчики фактически не успевают их сбивать. Для уничтожения таких целей приходится использовать истребители или зенитные ракеты, запас которых у Украины ограничен.

Дополнительную тревогу вызывает и изменение рабочих частот российских беспилотников. Эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что российские силы начали переводить дроны на диапазон 3900–4100 МГц. По его данным, почти все "Шахеды", атаковавшие Киев, работали именно на этой частоте.

В ISW считают, что таким образом Россия пытается обойти украинские системы радиоэлектронной борьбы и повысить эффективность своих ударов.

Американские аналитики напоминают, что Москва уже не раз использовала технологические изменения для увеличения ущерба среди гражданских. Ранее "Шахеды" оснащали кассетными боеприпасами и зарядами с замедленным подрывом. Теперь же более быстрые и менее уязвимые для перехвата дроны могут сделать воздушные атаки еще разрушительнее.

Читайте также на портале "Комментарии" — в июне 2026 года Россия заметно сократила количество масштабных ракетно-дроновых атак по Украине. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который проанализировал динамику российских ударов за последние месяцы.



