Нова заява Трампа про війну не на жарт спантеличила: озвучено вкрай важливий момент

Під час недавньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп зазначив, що Росія та Україна "захоплені боротьбою, і іноді доводиться дозволяти їм воювати". Він мав на увазі, що конфлікт є складним і досягти мирної угоди буде непросто. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для 24 Каналу пояснив значення цих слів.

За словами Подоляка, заява Трампа не містить негативного підтексту. Він підтвердив, що врегулювати війну справді важко. Раніше Трамп був упевнений, що зможе завершити конфлікт завдяки своїм стосункам із Путіним, проте зараз усвідомив, що це завдання значно складніше.

"Вирішити ситуацію непросто. Трамп каже "вони воюють", щоб підкреслити реалістичність ситуації, а не мінімізувати серйозність подій. Він визнає, що війна триває і ще триватиме", — зазначив радник.

Попри це, Росія продовжує атакувати Україну дронами та ракетами, вражаючи мирні міста та енергетичну інфраструктуру. Це змушує Трампа усвідомлювати, наскільки складно врегулювати конфлікт. Подоляк підкреслив, що заяви президента США не є токсичними, адже він одночасно підтримує ідею тиску на Росію для завершення війни.

"Ми вже бачимо зміну риторики як у самому Трампі, так і в його оточенні", — додав радник.

Крім того, США продовжують постачати зброю Україні та запроваджувати санкції проти РФ. Подоляк відзначив, що Трамп розуміє необхідність закінчення війни, адже її продовження може негативно вплинути як на його лідерські позиції, так і на перспективи його політичної партії.

Як вже писали "Коментарі", Україна разом із союзниками працює над єдиним мирним планом — жодних альтернативних документів від окремих країн не існує.