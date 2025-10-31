Новое заявление Трампа о войне не на шутку озадачило: озвучен крайне важный момент

В ходе недавней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп отметил, что Россия и Украина "увлечены борьбой, и иногда приходится разрешать им воевать". Он имел в виду, что конфликт сложный и достичь мирного соглашения будет непросто. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для 24 Канала объяснил значение этих слов.

По словам Подоляка, заявление Трампа не содержит отрицательного подтекста. Он подтвердил, что урегулировать войну действительно сложно. Ранее Трамп был уверен, что сможет завершить конфликт благодаря своим отношениям с Путиным, однако сейчас осознал, что эта задача гораздо сложнее.

"Решить ситуацию непросто. Трамп говорит "они воюют", чтобы подчеркнуть реалистичность ситуации, а не минимизировать серьезность событий. Он признает, что война продолжается и будет продолжаться", — отметил советник.

Несмотря на это, Россия продолжает атаковать Украину дронами и ракетами, поражая мирные города и энергетическую инфраструктуру. Это заставляет Трампа отдавать себе отчет, насколько сложно урегулировать конфликт. Подоляк подчеркнул, что заявления президента США не токсичны, ведь он одновременно поддерживает идею давления на Россию для завершения войны.

"Мы уже видим смену риторики как в самом Трампе, так и в его окружении", — добавил советник.

Кроме того, США продолжают поставлять оружие Украине и вводить санкции против РФ. Подоляк отметил, что Трамп понимает необходимость окончания войны, ведь ее продолжение может негативно отразиться как на его лидерских позициях, так и на перспективах его политической партии.

