Мир в Україні: озвучено новий важливий крок України і союзників

Україна разом із союзниками працює над єдиним мирним планом — жодних альтернативних документів від окремих країн не існує.

Фото: з відкритих джерел

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи повідомлення в медіа про нібито різні плани США, ЄС чи інших держав.

"Хочу наголосити, що різних планів немає. Ідуть лише робочі дискусії щодо формулювань, а всі партнери перебувають у постійному контакті", — підкреслив він.

Єрмак зазначив, що в результаті з’явиться єдиний документ, створений Україною спільно з партнерами, який відображатиме українські інтереси.

"Йдеться не про конкуренцію ініціатив, а про пошук синергії між Україною, ЄС, США та іншими партнерами. Участь США є принциповою", — додав він.

Голова ОП також нагадав, що лідери України, США та Європи погоджуються: будь-які переговори мають починатися з припинення вогню на поточній лінії фронту. Він високо оцінив роль колишнього президента США Дональда Трампа як миротворця, здатного допомогти Україні досягти справедливого і безпечного миру

За словами Єрмака, 3 листопада відбудеться онлайн-засідання коаліції охочих країн на рівні радників із національної безпеки, де обговорюватимуться ідеї та узгоджуватимуться подальші кроки.

"Президент України постійно підтримує зв’язок із лідерами партнерів. Команда Офісу, МЗС та РНБО щодня працює з колегами з інших країн. Кінцева конфігурація плану про параметри мирної угоди залишатиметься за Україною — це питання справедливості та здорового глузду", — резюмував Єрмак.

Як вже писали "Коментарі", опитування свідчать, що підтримка президента України Володимира Зеленського серед американських виборців Дональда Трампа знову зростає після того, як на початку року вона впала до критично низького рівня.