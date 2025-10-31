Мир в Украине: озвучен новый важный шаг Украины и союзников

Украина вместе с союзниками работает над единым мирным планом, никаких альтернативных документов от отдельных стран не существует.

Фото: из открытых источников

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя сообщения в медиа о якобы разных планах США, ЕС или других государств.

"Хочу подчеркнуть, что разных планов нет. Идут только рабочие дискуссии по поводу формулировок, а все партнеры находятся в постоянном контакте", — подчеркнул он.

Ермак отметил, что в результате появится единый документ, созданный Украиной совместно с партнерами, отражающий украинские интересы.

"Речь идет не о конкуренции инициатив, а о поиске синергии между Украиной, ЕС, США и другими партнерами. Участие США является принципиальным", — добавил он.

Глава ОП также напомнил, что лидеры Украины, США и Европы согласны: любые переговоры должны начинаться с прекращения огня на текущей линии фронта. Он высоко оценил роль бывшего президента США Дональда Трампа как миротворца, способного помочь Украине добиться справедливого и безопасного мира.

По словам Ермака, 3 ноября состоится онлайн-заседание коалиции желающих стран на уровне советников по национальной безопасности, где будут обсуждаться идеи и согласовываться дальнейшие шаги.

"Президент Украины постоянно поддерживает связь с лидерами партнеров. Команда Офиса, МИД и СНБО ежедневно работает с коллегами из других стран. Конечная конфигурация плана о параметрах мирного соглашения будет оставаться за Украиной — это вопрос справедливости и здравого смысла", — резюмировал Ермак.

