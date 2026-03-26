Нова загроза з неба: у Харкові приземлилися збиті російські дрони на парашутах
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова загроза з неба: у Харкові приземлилися збиті російські дрони на парашутах

Парашути замість уламків: у Харкові задокументували нетипове падіння збитих ворожих безпілотників

26 березня 2026, 17:53
Недилько Ксения

У Харкові під час останніх атак зафіксували незвичне явище: російські безпілотні літальні апарати, які були уражені силами протиповітряної оборони, спускалися на землю за допомогою парашутів. Фахівці зазначають, що така модифікація ворожих дронів може бути спрямована на збереження цілісності апарата або його окремих частин після збиття.

Нова загроза з неба: у Харкові приземлилися збиті російські дрони на парашутах

Парашут на безпілотнику

Свідки та спеціалісти наголошують, що "під час падіння збиті російські БпЛА розкривали парашути", що сповільнювало їхнє приземлення.

Нова загроза з неба: у Харкові приземлилися збиті російські дрони на парашутах - фото 2

Така особливість конструкції може свідчити про спроби ворога врятувати дорогу апаратуру або бойову частину для повторного використання чи збору розвідувальних даних. Крім того, використання парашутних систем створює додаткові ризики, адже вітер може віднести дрон на значну відстань від місця ураження, зокрема у житлові квартали.

"Зафіксовано випадки, коли безпілотники окупантів, втративши керування внаслідок роботи ППО, активували парашутні системи для плавної посадки", — йдеться у повідомленнях з місця подій.

Мешканців закликають бути вкрай обережними: навіть якщо ви бачите, що дрон спускається на парашуті, він залишається небезпечним об'єктом. У жодному разі не наближайтеся до таких пристроїв та негайно повідомляйте спецслужби.

Монітори наголошують: "Це — далеко не новинка. Майже всі види "глазастих" р*сні, так вміють і роблять, ще з самого початку війни. Знайдете такий — не чіпайте, воно лежить і чекає щоб його хтось тронув і спрацював детонатор всередині".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у четвер, 26 березня, російські війська знову завдали удару по Дніпру за допомогою безпілотників, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він уточнив, що внаслідок атаки 5 осіб постраждали, а деталі наразі з’ясовуються.



