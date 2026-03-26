Новая угроза с неба: в Харькове приземлились сбитые российские дроны на парашютах

В Харькове во время последних атак зафиксировали необычное явление: российские беспилотные летательные аппараты, пораженные силами противовоздушной обороны, спускались на землю с помощью парашютов. Специалисты отмечают, что такая модификация вражеских дронов может быть направлена на сохранение целостности аппарата или его отдельных частей после сбития.

Парашют на беспилотнике

Свидетели и специалисты подчеркивают, что "при падении сбитые российские БпЛА раскрывали парашюты", что замедляло их приземление.

Такая особенность конструкции может свидетельствовать о попытках врага спасти дорогостоящую аппаратуру или боевую часть для повторного использования или сбора разведывательных данных. Кроме того, использование парашютных систем создает дополнительные риски, ведь ветер может отнести дрон на значительное расстояние от места поражения, в частности, в жилые кварталы.

"Зафиксированы случаи, когда беспилотники оккупантов, потеряв управление в результате работы ПВО, активировали парашютные системы для плавной посадки", — говорится в сообщениях с места событий.

Жителей призывают быть очень осторожными: даже если вы видите, что дрон спускается на парашюте, он остается опасным объектом. Ни в коем случае не приближайтесь к таким устройствам и немедленно сообщайте спецслужбам.

Мониторы подчеркивают: "Это – далеко не новинка. Почти все виды "глазастых" р*сни так умеют и делают, еще с самого начала войны. Найдете такой – не трогайте, оно лежит и ждет, чтобы его кто-то тронул и сработал детонатор внутри".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в четверг, 26 марта, российские войска снова нанесли удар по Днепру с помощью беспилотников, в результате чего был поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Он уточнил, что в результате атаки 5 человек пострадали, а детали выясняются.