РФ цинічно атакувала середмістя Дніпра: серйозно пошкоджені багатоповерхіівки та гімназія (ОНОВЛЕНО)

У четвер, 26 березня, російські війська знову завдали удару по Дніпру за допомогою безпілотників, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він уточнив, що внаслідок атаки 5 осіб постраждали, а деталі наразі з’ясовуються.

Фото: з відкритих джерел

Ранком о 08:54 у місті оголосили повітряну тривогу через наближення безпілотників до обласного центру. Незабаром після цього пролунали перші вибухи. Місцева влада повідомила, що сили протиповітряної оборони активно працюють для захисту міста.

Керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що атаки російських "шахедів" були спрямовані на цивільні об’єкти, підкресливши загрозу мирному населенню та шкоду для інфраструктури.

Вранці 26 березня обстріли дронів завдали шкоди й Кривому Рогу. Начальник місцевої ОВА Олександр Ганжа повідомив, що пошкоджений інфраструктурний об’єкт, але постраждалих наразі немає, а всі служби працюють на місцях для ліквідації наслідків. Криворізька районна адміністрація уточнила, що напад здійснено російськими дронами

За інформацією обласної влади, від вечора середи російські війська завдали ударів у трьох районах Дніпоппетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію. Окрім Кривого Рогу, під обстріл потрапили Нікопольський район та громади Марганця і Покровська.

Портал "Коментарі" вже писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зупинити постачання газу до України може завдати серйозного удару по угорській економіці, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Орбан раніше заявив, що газові поставки будуть призупинені до моменту відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Наразі імпорт триває, проте МЗС попереджає про значні фінансові втрати для Будапешта, якщо його погрози будуть реалізовані.