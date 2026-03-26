РФ цинично атаковала центр Днепра: серьезно повреждены многоэтажки и гимназия (ОБНОВЛЕНО)

В четверг, 26 марта, российские войска снова нанесли удар по Днепру с помощью беспилотников, в результате чего был поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Он уточнил, что в результате атаки 5 человек пострадали, а детали выясняются.

Утром в 08:54 в городе объявили воздушную тревогу из-за приближения беспилотников в областной центр. Вскоре после этого прогремели первые взрывы. Местные власти сообщили, что силы противовоздушной обороны активно работают для защиты города.

Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что атаки российских "шахедов" были направлены на гражданские объекты, подчеркнув угрозу мирному населению и ущерб инфраструктуре.

Утром 26 марта обстрелы дронов нанесли ущерб и Кривому Рогу. Начальник местной ОВА Александр Ганжа сообщил, что поврежден инфраструктурный объект, но пострадавших нет, а все службы работают на местах для ликвидации последствий. Криворожская районная администрация уточнила, что нападение совершено российскими дронами

По информации областных властей, с вечера среды российские войска нанесли удары в трех районах Днепропетровской области, используя беспилотники и артиллерию. Кроме Кривого Рога, под обстрел попали Никопольский район и общины Марганца и Покровска.

