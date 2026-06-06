logo_ukra

BTC/USD

60848

ETH/USD

1559.65

USD/UAH

44.36

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нова загроза з неба: Росія готує дрони, проти яких ППО України може виявитися безсилою
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова загроза з неба: Росія готує дрони, проти яких ППО України може виявитися безсилою

Реактивні «Герані» здатні летіти у кілька разів швидше за нинішніх «Шахедів», створюючи серйозний виклик для української оборони

6 червня 2026, 17:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія може найближчим часом значно посилити повітряні атаки по Україні за рахунок нових реактивних безпілотників, які здатні розвивати швидкість, недоступну для більшості існуючих засобів перехоплення. Про це повідомляє Business Insider, аналізуючи дані української розвідки та експертів з безпілотних технологій.

Нова загроза з неба: Росія готує дрони, проти яких ППО України може виявитися безсилою

Безпілотник "Герань-2". Фото: з відкритих джерел

Сьогодні основним ударним дроном російської армії залишається Герань-2, створена на базі іранських Shahed. Проте фахівці попереджають, що Москва активно працює над швидшими версіями цих апаратів.

Особливу увагу привертає модель "Герань-3", яка, за даними, здатна розвивати швидкість понад 330 кілометрів на годину. Ще більшу тривогу викликає інформація про безпілотника "Герань-4". За даними української розвідки, ця модифікація може розганятися більш ніж до 480 кілометрів на годину завдяки потужнішому двигуну та зміненій конструкції корпусу.

Поява таких апаратів здатна серйозно змінити ситуацію у повітряній війні. Зараз Україна протидіє російським дронам за допомогою комплексної системи, що включає засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, ракети-перехоплювачі та спеціальні дрони-перехоплювачі.

Саме безпілотники-перехоплювачі в останні місяці стали одним із найефективніших інструментів боротьби з ворожими БПЛА. Однак навіть вони можуть зіткнутися із серйозними труднощами при протидії реактивним "Гераням". Експерти зазначають, що висока швидкість мети суттєво скорочує час на виявлення, супровід та знищення.

На тлі постійного нарощування виробництва ударних дронів Росія прагне зробити свої атаки більш масовими та складними для відображення. Якщо реактивні версії "Гераней" справді надійдуть у широке використання, українській системі ППО доведеться шукати нові рішення для захисту міст та критичної інфраструктури від однієї із найнебезпечніших повітряних загроз за весь час війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рекордні атаки не спрацювали: Україна різко наростила ефективність ППО, але є небезпечна прогалина.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.businessinsider.com/russia-jet-powered-shahed-syrskyi-long-range-50-drone-attack-2026-6
Теги:

Новини

Всі новини