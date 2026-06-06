Нова загроза з неба: Росія готує дрони, проти яких ППО України може виявитися безсилою

Росія може найближчим часом значно посилити повітряні атаки по Україні за рахунок нових реактивних безпілотників, які здатні розвивати швидкість, недоступну для більшості існуючих засобів перехоплення. Про це повідомляє Business Insider, аналізуючи дані української розвідки та експертів з безпілотних технологій.

Безпілотник "Герань-2". Фото: з відкритих джерел

Сьогодні основним ударним дроном російської армії залишається Герань-2, створена на базі іранських Shahed. Проте фахівці попереджають, що Москва активно працює над швидшими версіями цих апаратів.

Особливу увагу привертає модель "Герань-3", яка, за даними, здатна розвивати швидкість понад 330 кілометрів на годину. Ще більшу тривогу викликає інформація про безпілотника "Герань-4". За даними української розвідки, ця модифікація може розганятися більш ніж до 480 кілометрів на годину завдяки потужнішому двигуну та зміненій конструкції корпусу.

Поява таких апаратів здатна серйозно змінити ситуацію у повітряній війні. Зараз Україна протидіє російським дронам за допомогою комплексної системи, що включає засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, ракети-перехоплювачі та спеціальні дрони-перехоплювачі.

Саме безпілотники-перехоплювачі в останні місяці стали одним із найефективніших інструментів боротьби з ворожими БПЛА. Однак навіть вони можуть зіткнутися із серйозними труднощами при протидії реактивним "Гераням". Експерти зазначають, що висока швидкість мети суттєво скорочує час на виявлення, супровід та знищення.

На тлі постійного нарощування виробництва ударних дронів Росія прагне зробити свої атаки більш масовими та складними для відображення. Якщо реактивні версії "Гераней" справді надійдуть у широке використання, українській системі ППО доведеться шукати нові рішення для захисту міст та критичної інфраструктури від однієї із найнебезпечніших повітряних загроз за весь час війни.

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