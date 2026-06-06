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Новая угроза с неба: Россия готовит дроны, против которых ПВО Украины может оказаться бессильной

Реактивные «Герани» способны лететь в несколько раз быстрее нынешних «Шахедов», создавая серьезный вызов для украинской обороны

6 июня 2026, 17:25
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Кравцев Сергей

Россия может в ближайшем будущем значительно усилить воздушные атаки по Украине за счет новых реактивных беспилотников, которые способны развивать скорость, недоступную для большинства существующих средств перехвата. Об этом сообщает Business Insider, анализируя данные украинской разведки и экспертов по беспилотным технологиям.

Новая угроза с неба: Россия готовит дроны, против которых ПВО Украины может оказаться бессильной

Беспилотник "Герань-2". Фото: из открытых источников

Сегодня основным ударным дроном российской армии остается "Герань-2", созданная на базе иранских Shahed. Однако специалисты предупреждают, что Москва активно работает над более быстрыми версиями этих аппаратов.

Особое внимание привлекает модель "Герань-3", которая, по имеющимся данным, способна развивать скорость свыше 330 километров в час. Еще большую тревогу вызывает информация о беспилотнике "Герань-4". По данным украинской разведки, эта модификация может разгоняться более чем до 480 километров в час благодаря более мощному двигателю и измененной конструкции корпуса.

Появление таких аппаратов способно серьезно изменить ситуацию в воздушной войне. Сейчас Украина противодействует российским дронам с помощью комплексной системы, включающей средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, ракеты-перехватчики и специальные дроны-перехватчики.

Именно беспилотники-перехватчики в последние месяцы стали одним из самых эффективных инструментов борьбы с вражескими БПЛА. Однако даже они могут столкнуться с серьезными трудностями при противодействии реактивным "Гераням". Эксперты отмечают, что высокая скорость цели существенно сокращает время на обнаружение, сопровождение и уничтожение.

На фоне постоянного наращивания производства ударных дронов Россия стремится сделать свои атаки более массовыми и сложными для отражения. Если реактивные версии "Гераней" действительно поступят в широкое использование, украинской системе ПВО придется искать новые решения для защиты городов и критической инфраструктуры от одной из самых опасных воздушных угроз за все время войны.

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Источник: https://www.businessinsider.com/russia-jet-powered-shahed-syrskyi-long-range-50-drone-attack-2026-6
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