Нова тактика Кремля: чому Росія збільшує паузи між масованими ударами

Країна-агресорка трансформує свій підхід до організації масштабних повітряних ударів по території України. Про суттєві зміни в плануванні ворога та модернізацію його безпілотного арсеналу в ефірі програми Ранок.LIVE розповів відомий експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Якщо говорити про масовані атаки — то період підготовки до масованих атак ворога збільшився", — констатував аналітик, указуючи на прагнення противника діяти більш виважено та накопичувати критичні об'єми озброєння.

За його словами, розвідка та штаби окупантів тепер беруть значно більші часові проміжки для аналізу попередніх нальотів і прокладання нових маршрутів.

"Якщо раніше він в попередні місяці складав від 2-3 до 5 днів, — порівняв фахівець колишню інтенсивність із поточною ситуацією, — зараз ми бачимо період масованих атак в середньому складає від 3-5 до 10 днів".

Паралельно з подовженням підготовчого етапу загарбники планують якісно оновити склад своїх повітряних засобів ураження. Росія прагне зробити ставку на технологічніші та складніші для перехоплення цілі, зокрема планує довести частку швидкісних реактивних дронів-камікадзе під час комбінованих масованих нальотів до вражаючих 70%. Це свідчить про спробу ворога перевантажити українську систему протиповітряної оборони за рахунок збільшення швидкості підльоту повітряних цілей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська балістична ракета FP-7, що позиціонується як доступніша альтернатива американським комплексам ATACMS, може дебютувати на полі бою вже за кілька тижнів. За словами генеральної директорки компанії-розробника Fire Point Ірини Терех, наразі вітчизняна розробка проходить фінальну стадію кодифікації оборонним відомством після успішної серії тестових запусків.