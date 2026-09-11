Нова тактика Кремля: чому Росія збільшує паузи між масованими ударами

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Недилько Ксения
Країна-агресорка трансформує свій підхід до організації масштабних повітряних ударів по території України. Про суттєві зміни в плануванні ворога та модернізацію його безпілотного арсеналу в ефірі програми Ранок.LIVE розповів відомий експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За його словами, розвідка та штаби окупантів тепер беруть значно більші часові проміжки для аналізу попередніх нальотів і прокладання нових маршрутів.
Паралельно з подовженням підготовчого етапу загарбники планують якісно оновити склад своїх повітряних засобів ураження. Росія прагне зробити ставку на технологічніші та складніші для перехоплення цілі, зокрема планує довести частку швидкісних реактивних дронів-камікадзе під час комбінованих масованих нальотів до вражаючих 70%. Це свідчить про спробу ворога перевантажити українську систему протиповітряної оборони за рахунок збільшення швидкості підльоту повітряних цілей.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська балістична ракета FP-7, що позиціонується як доступніша альтернатива американським комплексам ATACMS, може дебютувати на полі бою вже за кілька тижнів. За словами генеральної директорки компанії-розробника Fire Point Ірини Терех, наразі вітчизняна розробка проходить фінальну стадію кодифікації оборонним відомством після успішної серії тестових запусків.