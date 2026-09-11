Новая тактика Кремля: почему Россия увеличивает паузы между массированными ударами

Страна-агрессор трансформирует свой подход к организации масштабных воздушных ударов по территории Украины. О существенных изменениях в планировании врага и модернизации его беспилотного арсенала в эфире программы Ранок.LIVE рассказал известный эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Если говорить о массированных атаках — то период подготовки к массированным атакам врага увеличился", — констатировал аналитик, указывая на стремление противника действовать более взвешенно и накапливать критические объемы вооружения.

По его словам, разведка и штабы оккупантов теперь берут значительно большие временные промежутки для анализа предыдущих налетов и прокладки новых маршрутов.

"Если раньше он в предыдущие месяцы составлял от 2-3 до 5 дней, – сравнил специалист прежнюю интенсивность с текущей ситуацией, – сейчас мы видим период массированных атак в среднем от 3-5 до 10 дней".

Параллельно с удлинением подготовительного этапа захватчики планируют качественно обновить состав воздушных средств поражения. Россия стремится сделать ставку на более технологичные и сложные для перехвата цели, в частности, планирует довести долю скоростных реактивных дронов-камикадзе во время комбинированных массированных налетов до впечатляющих 70%. Это свидетельствует о попытке врага перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны за счет увеличения скорости подлета воздушных целей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская баллистическая ракета FP-7, позиционируемая как более доступная альтернатива американским комплексам ATACMS, может дебютировать на поле боя уже через несколько недель. По словам генерального директора компании-разработчика Fire Point Ирины Терех, отечественная разработка проходит финальную стадию кодификации оборонным ведомством после успешной серии тестовых запусков.