logo

BTC/USD

76971

ETH/USD

2456.43

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новая тактика Кремля: почему Россия увеличивает паузы между массированными ударами
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая тактика Кремля: почему Россия увеличивает паузы между массированными ударами

«Период подготовки увеличился»: эксперт рассказал, как РФ накапливает ресурсы для воздушных атак

11 сентября 2026, 14:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Страна-агрессор трансформирует свой подход к организации масштабных воздушных ударов по территории Украины. О существенных изменениях в планировании врага и модернизации его беспилотного арсенала в эфире программы Ранок.LIVE рассказал известный эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

Новая тактика Кремля: почему Россия увеличивает паузы между массированными ударами

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Если говорить о массированных атаках — то период подготовки к массированным атакам врага увеличился", — констатировал аналитик, указывая на стремление противника действовать более взвешенно и накапливать критические объемы вооружения.

По его словам, разведка и штабы оккупантов теперь берут значительно большие временные промежутки для анализа предыдущих налетов и прокладки новых маршрутов.

"Если раньше он в предыдущие месяцы составлял от 2-3 до 5 дней, – сравнил специалист прежнюю интенсивность с текущей ситуацией, – сейчас мы видим период массированных атак в среднем от 3-5 до 10 дней".

Параллельно с удлинением подготовительного этапа захватчики планируют качественно обновить состав воздушных средств поражения. Россия стремится сделать ставку на более технологичные и сложные для перехвата цели, в частности, планирует довести долю скоростных реактивных дронов-камикадзе во время комбинированных массированных налетов до впечатляющих 70%. Это свидетельствует о попытке врага перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны за счет увеличения скорости подлета воздушных целей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская баллистическая ракета FP-7, позиционируемая как более доступная альтернатива американским комплексам ATACMS, может дебютировать на поле боя уже через несколько недель. По словам генерального директора компании-разработчика Fire Point Ирины Терех, отечественная разработка проходит финальную стадию кодификации оборонным ведомством после успешной серии тестовых запусков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости