Нова стратегія Путіна в Україні особливо небезпечна: на Заході вказали на задум диктатора

Російський диктатор Володимир Путін і надалі використовує холодну пору року як інструмент тиску на Україну. Про це у своїй колонці для The Atlantic пише журналіст і штатний автор видання Саймон Шустер. За його словами, останні тижні стали критичними для української енергетичної системи: масовані російські удари серйозно пошкодили електромережі та системи опалення житлових кварталів, поставивши їх на межу зупинки.

Фото: з відкритих джерел

Шустер зазначає, що після закликів Дональда Трампа тимчасово припинити атаки на енергетику Путін начебто погодився на паузу. Однак згодом Росія здійснила один із найпотужніших ударів по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабної війни.

Автор наголошує: у Києві ніхто не був здивований таким розвитком подій. На тлі майже чотирьох років війни Кремль, за його словами, перейшов до стратегії, що відверто ігнорує міжнародне гуманітарне право та заборону атак на цивільні об’єкти. Українці влучно називають ці дії "енергетичним терором", мета якого — позбавити людей надії, змусити мерзнути й психологічно підштовхнути до капітуляції.

Втім, Шустер підкреслює, що ця стратегія не приносить Кремлю бажаного результату. Президент України Володимир Зеленський продовжує наполягати на мирному врегулюванні лише на умовах, які підтримує українське суспільство, зокрема за наявності надійних гарантій безпеки від США та союзників.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 3 лютого Росія провела масштабний повітряний удар по українській енергетичній інфраструктурі, застосувавши загалом 562 засоби ураження. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України підрахували, що кошти, витрачені на цю атаку, могли б забезпечити рік життя такого міста, як Калуга, або ж піврічний бюджет Костромської області.