Новая стратегия Путина в Украине особенно опасна: на Западе указали на замысел диктатора

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать холодное время года как инструмент давления на Украину. Об этом в своей колонке для The Atlantic пишет журналист и штатный автор издания Саймон Шустер. По его словам, последние недели стали критическими для украинской энергетической системы: массированные российские удары серьезно повредили электросети и системы отопления жилых кварталов, поставив их на грань остановки.

Шустер отмечает, что после призывов Дональда Трампа временно прекратить атаки на энергетику Путин вроде бы согласился на паузу. Однако впоследствии Россия нанесла один из самых мощных ударов по энергетической инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны.

Автор отмечает: в Киеве никто не был удивлен таким развитием событий. На фоне почти четырех лет войны Кремль, по его словам, перешел к стратегии, откровенно игнорирующей международное гуманитарное право и запрет атак на гражданские объекты. Украинцы точно называют эти действия "энергетическим террором", цель которого — лишить людей надежды, заставить мерзнуть и психологически подтолкнуть к капитуляции.

Впрочем, Шустер подчеркивает, что эта стратегия не приносит Кремлю желаемый результат. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на мирном урегулировании только на условиях, поддерживаемых украинским обществом, в том числе при наличии надежных гарантий безопасности от США и союзников.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 3 февраля Россия провела масштабный воздушный удар по украинской энергетической инфраструктуре, применив в общей сложности 562 средства поражения. Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины подсчитали, что средства, потраченные на эту атаку, могли бы обеспечить год жизни такого города, как Калуга, или полугодовой бюджет Костромской области.