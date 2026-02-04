logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новая стратегия Путина в Украине особенно опасна: на Западе указали на замысел диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая стратегия Путина в Украине особенно опасна: на Западе указали на замысел диктатора

Путин стремится и дальше причинять украинцам боли, несмотря на переговорный процесс

4 февраля 2026, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать холодное время года как инструмент давления на Украину. Об этом в своей колонке для The Atlantic пишет журналист и штатный автор издания Саймон Шустер. По его словам, последние недели стали критическими для украинской энергетической системы: массированные российские удары серьезно повредили электросети и системы отопления жилых кварталов, поставив их на грань остановки.

Новая стратегия Путина в Украине особенно опасна: на Западе указали на замысел диктатора

Фото: из открытых источников

Шустер отмечает, что после призывов Дональда Трампа временно прекратить атаки на энергетику Путин вроде бы согласился на паузу. Однако впоследствии Россия нанесла один из самых мощных ударов по энергетической инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны.

Автор отмечает: в Киеве никто не был удивлен таким развитием событий. На фоне почти четырех лет войны Кремль, по его словам, перешел к стратегии, откровенно игнорирующей международное гуманитарное право и запрет атак на гражданские объекты. Украинцы точно называют эти действия "энергетическим террором", цель которого — лишить людей надежды, заставить мерзнуть и психологически подтолкнуть к капитуляции.

Впрочем, Шустер подчеркивает, что эта стратегия не приносит Кремлю желаемый результат. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на мирном урегулировании только на условиях, поддерживаемых украинским обществом, в том числе при наличии надежных гарантий безопасности от США и союзников.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 3 февраля Россия провела масштабный воздушный удар по украинской энергетической инфраструктуре, применив в общей сложности 562 средства поражения. Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины подсчитали, что средства, потраченные на эту атаку, могли бы обеспечить год жизни такого города, как Калуга, или полугодовой бюджет Костромской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости