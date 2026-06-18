Нова стратегія Путіна у війні повністю провальна: про що забули у Кремлі

Росія масовано обстрілює Україну від початку повномасштабного військового вторгнення. Наразі Україна отримала можливість давати значущу відповідь не тільки на фронті, а атаками по НПЗ та логістиці. В Росії відразу наступні масовані обстріли почали називати “ударами возмєздія”.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що Росія обрала інформаційну стратегію, за якою стверджує, що будь-які удари по Україні є “відповіддю на наші удари”.

“Це від самого початку брехня, оскільки Росія розпочала війну; Росія здійснила широкомасштабне вторгнення; Росія першою почала бити по Україні ракетами, а потім і дронами, регулярно здійснює атаки з 2022 року по інфраструктурі, цивільних обʼєктах і мирних мешканцях”, — наголосив Коваленко.

Лейтенант зазначив, що Україна ж бʼє у відповідь по Росії, бо пропонує завершення війни, від чого відмовляється Путін.

“Вся російська інфраструктура пропаганди зараз підключена для того, щоб розмивати реальність, підкріплюючись офіційними заявами російських чинуш. Не вийде”, — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував удари України по Москві. За його словами, безкарність “великої та могутньої Росії”, тим більше Москви, була значною частиною новомосковського міфу і російського суспільного договору. Передбачалося, що російські війська карають українців десь далеко, а ситуація в Москві залишатиметься незмінною, тепер, бачимо, змінюється, зазначив він.



