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Новая стратегия Путина в войне полностью провальная: о чем забыли в Кремле

В ЦПД рассказали об информационной стратегии Путина

18 июня 2026, 20:42
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Кречмаровская Наталия

Россия массово обстреливает Украину с начала полномасштабного военного вторжения. Украина получила возможность давать значимый ответ не только на фронте, а атаками по НПЗ и логистике. В России сразу последующие массированные обстрелы стали называть "ударами возмездия".

Новая стратегия Путина в войне полностью провальная: о чем забыли в Кремле

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что Россия избрала информационную стратегию, согласно которой утверждает, что любые удары по Украине являются "ответом на наши удары".

"Это с самого начала ложь, поскольку Россия начала войну; Россия совершила широкомасштабное вторжение; Россия первой начала бить по Украине ракетами, а затем и дронами, регулярно совершает атаки с 2022 года по инфраструктуре, гражданским объектам и мирным жителям", — подчеркнул Коваленко.

Лейтенант отметил, что Украина же бьет в ответ по России, потому что предлагает завершение войны, от чего отказывается Путин.

"Вся российская инфраструктура пропаганды сейчас подключена для того, чтобы размывать реальность, подкрепляясь официальными заявлениями российских чинушей. Не получится", — подчеркнул Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удары Украины по Москве. По его словам, безнаказанность "великой и могучей России", тем более Москвы, была значительной частью новомосковского мифа и российского общественного договора. Предполагалось, что российские войска наказывают украинцев где-то далеко, а ситуация в Москве будет оставаться неизменной, теперь, видим, меняется, отметил он.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/10874
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