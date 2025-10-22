Нова смертельна зброя Кремля: які міста у зоні ризику

Рубрики
Росія розпочала атакувати Україну реактивними КАБами. Це неприємна загроза. Вже була інформація, що вони можуть летіти понад 150 кілометрів. Які міста України тепер у зоні ризику? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
КАБ. Фото: з відкритих джерел
Колишній працівник СБУ (2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що російські окупанти почали експериментувати з керованими авіабомбами на реактивній тязі ще в середині літа 2025 року.
Експерт зазначив, що одним із методів боротьби з цими КАБами є знищення носіїв – тактичної авіації Росії.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські Каби вже можуть подолати 150 км – у зоні ризику опинилися Миколаївська та Одеська області.
Експерт зазначає, що днями російські окупанти запустили по Миколаївській області засіб поразки, який був ідентифікований як авіаційна бомба типу ОФАБ-250, що планує. Вона подолала 150 кілометрів, що викликало в експертів обґрунтовані побоювання, які зараз виправдалися: Росія почала застосовувати новий тип авіаційних бомб, що коригуються (КАБ), здатних долати значні відстані.
Коваленко пояснює, що в РФ щомісяця виробляється 3500 – 4000 авіаційних бомб вільного падіння, модифікацій ОФАБ-250/500/1500/3000, а також їх варіацій – РБК, ОДАБ, БЕТАБ тощо. На сьогодні, не всі вони можуть застосовуватися разом з УМПК та реактивним двигуном. В основному, пояснює оглядач, можна верифікувати два типи авіаційних бомб, які застосовуються у такій комплектації – ОФАБ-250 та ОФАБ-500.
Аналітик додає, що під загрозою наразі не лише прикордонні регіони України, а й райони ближнього та середнього тилу. Тобто у зоні ризику опинилися разом із Харківською, Сумською, Чернігівською, Запорізькою та Херсонською областями, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.
