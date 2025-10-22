Нова смертельна зброя Кремля: які міста у зоні ризику

Росія розпочала атакувати Україну реактивними КАБами. Це неприємна загроза. Вже була інформація, що вони можуть летіти понад 150 кілометрів. Які міста України тепер у зоні ризику? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

КАБ. Фото: з відкритих джерел

Нам потрібне щось на кшталт "Павутини 2.0"

Колишній працівник СБУ (2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що російські окупанти почали експериментувати з керованими авіабомбами на реактивній тязі ще в середині літа 2025 року.

"Їм не вдалося масштабувати цю історію. Дешево, сердито, сердито. І, як кажуть фахівці, які вже ознайомилися з першими зразками такої техніки, яка прилітала територією України, це начебто не дуже дорожчий виріб. Там буквально різниця мінімальна. І, судячи з усього, росіяни масштабуватимуть. 200 км. майже 200 км." Полтави ми вже бачили. А уявімо, якщо це масштабуватиметься, то справді загроза буде величезною", — сказав Ступак.

Експерт зазначив, що одним із методів боротьби з цими КАБами є знищення носіїв – тактичної авіації Росії.

"Нам потрібно щось на кшталт "Павутини 2.0". Але вже в напрямку не стратегічної авіації, а тактичної. Є таке ж розуміння у наших командувачів і у керівників спецслужб, що треба дотягнутися. Але в чому проблема з літаками? у повітрі і ти просто за ним не встигаєш. Тому тут треба підготувати засідку", — додав Ступак.

У РФ щомісяця виробляється 3500 — 4000 авіаційних бомб вільного падіння

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські Каби вже можуть подолати 150 км – у зоні ризику опинилися Миколаївська та Одеська області.

Експерт зазначає, що днями російські окупанти запустили по Миколаївській області засіб поразки, який був ідентифікований як авіаційна бомба типу ОФАБ-250, що планує. Вона подолала 150 кілометрів, що викликало в експертів обґрунтовані побоювання, які зараз виправдалися: Росія почала застосовувати новий тип авіаційних бомб, що коригуються (КАБ), здатних долати значні відстані.

Коваленко пояснює, що в РФ щомісяця виробляється 3500 – 4000 авіаційних бомб вільного падіння, модифікацій ОФАБ-250/500/1500/3000, а також їх варіацій – РБК, ОДАБ, БЕТАБ тощо. На сьогодні, не всі вони можуть застосовуватися разом з УМПК та реактивним двигуном. В основному, пояснює оглядач, можна верифікувати два типи авіаційних бомб, які застосовуються у такій комплектації – ОФАБ-250 та ОФАБ-500.

"Але навіть і тієї кількості виробництва в Росії ОФАБ-250 та ОФАБ-500 достатньо для того, щоб створити серйозні проблеми у ближній та середній тиловій зоні України з метою не лише розширення терору, а й виснаження коштів ППО", – зазначив Коваленко.

Аналітик додає, що під загрозою наразі не лише прикордонні регіони України, а й райони ближнього та середнього тилу. Тобто у зоні ризику опинилися разом із Харківською, Сумською, Чернігівською, Запорізькою та Херсонською областями, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Запоріжжі росіяни пішли у масований штурм: чим усе закінчилося.



