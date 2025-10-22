Новое смертельное оружие Кремля: какие города в зоне риска

Россия начала атаковать Украину реактивными КАБами. Это – неприятная угроза. Уже была информация, что они могут лететь на более 150 километров. Какие города Украины теперь в зоне риска? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Нам нужно что-то вроде "Паутины 2.0"

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что российские оккупанты начали экспериментировать с управляемыми авиабомбами на реактивной тяге еще в середине лета 2025 года.

"Им не удалось масштабировать эту историю. Дешево, сердито, сердито. И, как говорят специалисты, которые уже ознакомились с первыми образцами такой техники, которая прилетала по территории Украины, это вроде бы не сильно более дорогое изделие. Там буквально разница минимальная. И судя по всему, россияне будут масштабировать. 200 км почти пролетает. Это до Днепра теоретически может долетать. До Полтавы мы уже видели. А представим себе, если это будет масштабироваться, то действительно угроза будет огромная", — сказал Ступак.

Эксперт отметил, что одним из методов борьбы с этими КАБами является уничтожение носителей — тактической авиации России.

"Нам нужно что-то вроде "Паутины 2.0". Но уже в направлении не стратегической авиации, а тактической. Есть такое же понимание у наших командующих и у руководителей спецслужб, что надо дотянуться. Но в чем проблема с самолетами? Это очень мобильное средство. В 11:10 он еще на аэродроме. А в 11:15 он уже может быть километров за 20 где-то в воздухе и ты просто за ним не успеваешь. Поэтому здесь надо подготовить засаду", — добавил Ступак.

В РФ ежемесячно производится 3 500 – 4 000 авиационных бомб свободного падения

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские КАБы уже могут преодолеть 150 км – в зоне риска оказались Николаевская и Одесская области.

Эксперт отмечает, что на днях российские оккупанты запустили по Николаевской области средство поражения, которое было идентифицировано как авиационная планирующая бомба типа ОФАБ-250. Она преодолела 150 километров, что вызвало у экспертов обоснованные опасения, которые сейчас оправдались: Россия начала применять новый тип корректируемых авиационных бомб (КАБ), способных преодолевать значительные расстояния.

Коваленко объясняет, что в РФ ежемесячно производится 3 500 – 4 000 авиационных бомб свободного падения, модификаций ОФАБ-250/500/1500/3000, а также их вариаций – РБК, ОДАБ, БЕТАБ и тому подобное. На сегодня, не все они могут применяться вместе с УМПК и реактивным двигателем. В основном, объясняет обозреватель, можно верифицировать два типа авиационных бомб, которые применяются в такой комплектации – ОФАБ-250 и ОФАБ-500.

"Но даже и того количества производства в России ОФАБ-250 и ОФАБ-500 достаточно для того, чтобы создать серьезные проблемы в ближней и средней тыловой зоне Украины с целью не только расширения террора, но и истощения средств ПВО", – отметил Коваленко.

Аналитик добавляет, что под угрозой теперь не только приграничные регионы Украины, но и районы ближнего и среднего тыла. То есть в зоне риска оказались вместе с Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областями, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

