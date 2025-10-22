Новое смертельное оружие Кремля: какие города в зоне риска

Рубрики
Кравцев Сергей
Россия начала атаковать Украину реактивными КАБами. Это – неприятная угроза. Уже была информация, что они могут лететь на более 150 километров. Какие города Украины теперь в зоне риска? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
КАБ. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что российские оккупанты начали экспериментировать с управляемыми авиабомбами на реактивной тяге еще в середине лета 2025 года.
Эксперт отметил, что одним из методов борьбы с этими КАБами является уничтожение носителей — тактической авиации России.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские КАБы уже могут преодолеть 150 км – в зоне риска оказались Николаевская и Одесская области.
Эксперт отмечает, что на днях российские оккупанты запустили по Николаевской области средство поражения, которое было идентифицировано как авиационная планирующая бомба типа ОФАБ-250. Она преодолела 150 километров, что вызвало у экспертов обоснованные опасения, которые сейчас оправдались: Россия начала применять новый тип корректируемых авиационных бомб (КАБ), способных преодолевать значительные расстояния.
Коваленко объясняет, что в РФ ежемесячно производится 3 500 – 4 000 авиационных бомб свободного падения, модификаций ОФАБ-250/500/1500/3000, а также их вариаций – РБК, ОДАБ, БЕТАБ и тому подобное. На сегодня, не все они могут применяться вместе с УМПК и реактивным двигателем. В основном, объясняет обозреватель, можно верифицировать два типа авиационных бомб, которые применяются в такой комплектации – ОФАБ-250 и ОФАБ-500.
Аналитик добавляет, что под угрозой теперь не только приграничные регионы Украины, но и районы ближнего и среднего тыла. То есть в зоне риска оказались вместе с Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областями, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.
