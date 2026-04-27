Нова ракета РФ із "західним начинням": розвідка розкрила таємниці С-71К "Ковер"
Нова ракета РФ із “західним начинням”: розвідка розкрила таємниці С-71К “Ковер”

Крилата загроза на 300 км: ГУР показало 3D-модель і довело - ключові компоненти ракети походять з-за кордону

27 квітня 2026, 14:05
Кравцев Сергей

Українська воєнна розвідка оприлюднила деталі нової російської крилатої авіаційної ракети С-71К “Ковер”, яку вже застосовують у війні проти України. Розробником виступає Об’єднана авіабудівна компанія РФ, а носієм – винищувач п’ятого покоління Су-57.

Ракета Ковер. Фото: з відкритих джерел

У Головному управлінні розвідки Міноборони представили інтерактивну 3D-модель ракети та розкрили її технічні характеристики. Вперше цей тип озброєння російські війська використали наприкінці минулого року.

Особливістю С-71К є бойова частина – фактично інтегрована осколково-фугасна авіабомба ОФАБ-250-270 вагою 250 кг, вбудована у носову частину ракети. Конструкція корпусу виконана з багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, тоді як внутрішні елементи виготовлені з алюмінієвих сплавів.

Система управління включає польотний контролер, інерціальну навігацію на базі простих сенсорів та систему живлення. Водночас ключовий акцент розвідка робить на електронній “начинці”: більшість компонентів має іноземне походження. Серед них – деталі зі США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.

Турбореактивний двигун для ракети виготовляє російське підприємство “РЕЙНОЛЬДС”, що входить до структури ОАК. Наявність основного та двох додаткових паливних баків забезпечує дальність ураження до 300 кілометрів.

У ГУР також попереджають: у майбутньому Росія може інтегрувати ці ракети з ударними безпілотниками С-70 “Охотнік”. Це означає розширення можливостей для атак і новий рівень загрози, який потребує швидкої реакції з боку України та її партнерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" - російські війська на полі бою в Україні покидають поранених побратимів за вказівкою командира. В даному разі це Покровський напрямок. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.




Джерело: https://gur.gov.ua/content/warsanctions-hur-rozkryvaie-detali-novoi-krylatoi-rakety-rf-s71k-kovor.html
