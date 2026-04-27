Путін пішов ва-банк: кого кидає Кремль на штурми під Покровськом
Путін пішов ва-банк: кого кидає Кремль на штурми під Покровськом

РФ кидає поранених солдатів помирати на Покровському напрямку

27 квітня 2026, 12:05
Кравцев Сергей

Російські війська на полі бою в Україні покидають поранених побратимів за вказівкою командира. В даному разі це Покровський напрямок. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Воєнні розвідники перехопили розмову двох військовослужбовців ЗС РФ з 439 мотострілецького полку 30 окремої мотострілецької бригади 2-ї армії, що діє на Покровському напрямку.

Попри все командири РФ наказують пораненим бійцям залишатися на позиціях, що серйозно позначається на загальній боєздатності підрозділів.

"Этот 300-тый тоже, еле живой у меня лежит, весь мокрый, весь замёрз, я ему пончо дал, пончо укутал маленько", — передає один з окупантів.

У розвідці наголошують, що в даному випадку про евакуацію в розмові не йдеться.

“Не вариант, не вариант нах..й отключать", — заявив у слухавку командир.

ГУР Міноборони нагадує росіянам у майбутньому, щоб уникати таких ситуацій, здатися добровільно вполон по проекту "Хочу жить".

Читайте також на порталі "Коментарі" — надходить дедалі більше сигналів, які свідчать про великі проблеми економіки РФ. Чи може Путін піти на закінчення війни з огляду на великі проблеми в економіці РФ? За яких умов РФ може бути бунт? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – заяви Кремля про нібито готовність до переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським є частиною заздалегідь спланованої інформаційної кампанії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у коментарі 24 каналу.




Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiiskyi-rynok-zakhoplyuyut-mahazyny-dlya-bidnykh
