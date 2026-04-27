Кравцев Сергей
Російські війська на полі бою в Україні покидають поранених побратимів за вказівкою командира. В даному разі це Покровський напрямок. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Воєнні розвідники перехопили розмову двох військовослужбовців ЗС РФ з 439 мотострілецького полку 30 окремої мотострілецької бригади 2-ї армії, що діє на Покровському напрямку.
Попри все командири РФ наказують пораненим бійцям залишатися на позиціях, що серйозно позначається на загальній боєздатності підрозділів.
У розвідці наголошують, що в даному випадку про евакуацію в розмові не йдеться.
ГУР Міноборони нагадує росіянам у майбутньому, щоб уникати таких ситуацій, здатися добровільно вполон по проекту "Хочу жить".
