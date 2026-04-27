Російські війська на полі бою в Україні покидають поранених побратимів за вказівкою командира. В даному разі це Покровський напрямок. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Воєнні розвідники перехопили розмову двох військовослужбовців ЗС РФ з 439 мотострілецького полку 30 окремої мотострілецької бригади 2-ї армії, що діє на Покровському напрямку.

Попри все командири РФ наказують пораненим бійцям залишатися на позиціях, що серйозно позначається на загальній боєздатності підрозділів.

"Этот 300-тый тоже, еле живой у меня лежит, весь мокрый, весь замёрз, я ему пончо дал, пончо укутал маленько", — передає один з окупантів.

У розвідці наголошують, що в даному випадку про евакуацію в розмові не йдеться.

“Не вариант, не вариант нах..й отключать", — заявив у слухавку командир.

ГУР Міноборони нагадує росіянам у майбутньому, щоб уникати таких ситуацій, здатися добровільно вполон по проекту "Хочу жить".

