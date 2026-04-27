Российские войска на поле боя в Украине покидают раненых собратьев по указанию командира. В этом случае это Покровское направление. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Военные разведчики перехватили разговор двух военнослужащих ВС РФ из 439 мотострелкового полка 30 отдельной мотострелковой бригады 2-й армии, действующей на Покровском направлении.

Несмотря на все командиры РФ предписывают раненым бойцам оставаться на позициях, что серьезно сказывается на всеобщей боеспособности подразделений.

"Этот 300-й тоже, еле живой у меня лежит, весь мокрый, весь замёрз, я ему пончо дал, пончо укутал маленько", — передает один из оккупантов.

В разведке подчеркивают, что в данном случае об эвакуации в разговоре речь не идет.

"Не вариант, не вариант нах..и отключат", — заявил в трубку командир.

ГУР Минобороны напоминает россиянам в будущем, чтобы избегать таких ситуаций, сдаться добровольно в плен по проекту "Хочу жить".

