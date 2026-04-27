Главная Новости Общество Война с Россией Путин пошел ва-банк: кого бросает Кремль на штурмы под Покровском
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пошел ва-банк: кого бросает Кремль на штурмы под Покровском

РФ бросает раненых солдат умирать на Покровском направлении

27 апреля 2026, 12:05
Кравцев Сергей

Российские войска на поле боя в Украине покидают раненых собратьев по указанию командира. В этом случае это Покровское направление. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Военные разведчики перехватили разговор двух военнослужащих ВС РФ из 439 мотострелкового полка 30 отдельной мотострелковой бригады 2-й армии, действующей на Покровском направлении.

Несмотря на все командиры РФ предписывают раненым бойцам оставаться на позициях, что серьезно сказывается на всеобщей боеспособности подразделений.

"Этот 300-й тоже, еле живой у меня лежит, весь мокрый, весь замёрз, я ему пончо дал, пончо укутал маленько", — передает один из оккупантов.

В разведке подчеркивают, что в данном случае об эвакуации в разговоре речь не идет.

"Не вариант, не вариант нах..и отключат", — заявил в трубку командир.

ГУР Минобороны напоминает россиянам в будущем, чтобы избегать таких ситуаций, сдаться добровольно в плен по проекту "Хочу жить".

Читайте на портале "Комментарии" — поступает все больше сигналов , свидетельствующих о больших проблемах экономики РФ. Может ли Путин пойти в заключение войны ввиду больших проблем в экономике РФ? В каких условиях РФ может быть бунт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – заявления Кремля о якобы готовности к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским являются частью заранее спланированной информационной кампании. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 канала.




Источник: https://szru.gov.ua/
