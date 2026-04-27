Новая ракета РФ с "западной начинкой": разведка раскрыла тайны С-71К "Ковер"

Украинская военная разведка обнародовала детали новой российской крылатой авиационной ракеты С-71К "Ковер", уже применяемой в войне против Украины. Разработчиком выступает Объединенная авиастроительная компания РФ, а носителем – истребитель пятого поколения Су-57.

В Главном управлении разведки Минобороны представили интерактивную 3D модель ракеты и раскрыли ее технические характеристики. В первый раз этот тип вооружения русские войска употребляли в конце прошедшего года.

Особенностью С-71К является боевая часть – фактически встроенная осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250-270 весом 250 кг, встроенная в носовую часть ракеты. Конструкция корпуса выполнена из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, в то время как внутренние элементы изготовлены из алюминиевых сплавов.

Система управления включает в себя полетный контроллер, инерциальную навигацию на базе простых сенсоров и систему питания. В то же время ключевой акцент разведка делает на электронной начинке: большинство компонентов имеет иностранное происхождение. Среди них – детали из США, Китая, Швейцарии, Японии, Германии, Тайваня и Ирландии.

Турбореактивный двигатель для ракеты производит российское предприятие "РЕЙНОЛЬДС", входящее в структуру ОАК. Наличие основного и двух дополнительных топливных баков обеспечивает дальность поражения до 300 км.

В ГУР также предупреждают: в будущем Россия может интегрировать эти ракеты с ударными беспилотниками С-70 "Охотник". Это означает расширение возможностей для атак и новый уровень угрозы, требующий быстрой реакции со стороны Украины и ее партнеров.

