Нова модель ведення бойових дій: ЗСУ придумали дещо нове

Ткачова Марія
У Силах оборони України впроваджують нову модель ведення бойових дій, яка базується на активному використанні безпілотних систем.
Дроново-штурмові підрозділи ЗСУ
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Йдеться про створення дроново-штурмових підрозділів, які поєднують застосування безпілотників із діями на землі.
За даними відомства, такий підхід уже показав ефективність на південному напрямку, де з лютого вдалося звільнити значні території.
Окрім цього, в Україні запроваджують цифрову платформу управління бойовими операціями Mission Control.
Система дозволяє в режимі реального часу збирати та аналізувати інформацію з усіх дронових місій, формуючи повну картину ситуації на полі бою.
Зокрема, командири можуть відстежувати маршрути безпілотників, точки запуску та ефективність ударів.
У Міноборони наголошують, що це підвищує точність операцій, скорочує час ухвалення рішень та зменшує втрати серед військових.
Новий підхід розглядається як один із ключових елементів трансформації сучасної війни.