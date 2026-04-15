Нова модель ведення бойових дій: ЗСУ придумали дещо нове

У Силах оборони України впроваджують нову модель ведення бойових дій, яка базується на активному використанні безпілотних систем.

Дроново-штурмові підрозділи ЗСУ

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Йдеться про створення дроново-штурмових підрозділів, які поєднують застосування безпілотників із діями на землі.

За даними відомства, такий підхід уже показав ефективність на південному напрямку, де з лютого вдалося звільнити значні території.

Окрім цього, в Україні запроваджують цифрову платформу управління бойовими операціями Mission Control.

Система дозволяє в режимі реального часу збирати та аналізувати інформацію з усіх дронових місій, формуючи повну картину ситуації на полі бою.

Зокрема, командири можуть відстежувати маршрути безпілотників, точки запуску та ефективність ударів.

У Міноборони наголошують, що це підвищує точність операцій, скорочує час ухвалення рішень та зменшує втрати серед військових.

Новий підхід розглядається як один із ключових елементів трансформації сучасної війни.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. За оцінками відомства, йдеться про понад 7 мільйонів безпілотників, що приблизно на 3 мільйони більше, ніж у попередньому році. У відповідь Україна робить ставку на технологічну перевагу та масштабну автоматизацію бойових процесів. Зокрема, йдеться про активне впровадження сучасних технологій та розвиток безпілотних систем, які дозволяють зменшити залучення особового складу на передовій. Окремий акцент робиться на наземних роботизованих комплексах, обсяги виробництва яких уже сягають десятків тисяч одиниць на рік.

