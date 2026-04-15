Новая модель ведения боевых действий: ВСУ придумали кое-что новое

Ткачова Марія
В Силах обороны Украины внедрена новая модель ведения боевых действий, которая базируется на активном использовании беспилотных систем.
Дроново-штурмовые подразделения ВСУ
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Речь идет о создании дроново-штурмовых подразделений, объединяющих применение беспилотников с действиями на земле.
По данным ведомства, такой подход уже показал эффективность на южном направлении, где с февраля удалось освободить крупные территории.
Кроме этого, в Украине вводится цифровая платформа управления боевыми операциями Mission Control.
Система позволяет в режиме реального времени собирать и анализировать информацию со всех дроновых миссий, формируя полную картину ситуации в поле боя.
В частности командиры могут отслеживать маршруты беспилотников, точки запуска и эффективность ударов.
Минобороны подчеркивают, что это повышает точность операций, сокращает время принятия решений и уменьшает потери среди военных.
Новый подход рассматривается как один из ключевых частей трансформации современной войны.