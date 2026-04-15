Новая модель ведения боевых действий: ВСУ придумали кое-что новое

В Силах обороны Украины внедрена новая модель ведения боевых действий, которая базируется на активном использовании беспилотных систем.

Дроново-штурмовые подразделения ВСУ

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Речь идет о создании дроново-штурмовых подразделений, объединяющих применение беспилотников с действиями на земле.

По данным ведомства, такой подход уже показал эффективность на южном направлении, где с февраля удалось освободить крупные территории.

Кроме этого, в Украине вводится цифровая платформа управления боевыми операциями Mission Control.

Система позволяет в режиме реального времени собирать и анализировать информацию со всех дроновых миссий, формируя полную картину ситуации в поле боя.

В частности командиры могут отслеживать маршруты беспилотников, точки запуска и эффективность ударов.

Минобороны подчеркивают, что это повышает точность операций, сокращает время принятия решений и уменьшает потери среди военных.

Новый подход рассматривается как один из ключевых частей трансформации современной войны.

Россия планирует существенно увеличить производство FPV-дронов в 2026 году.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По оценкам ведомства, речь идет о более чем 7 миллионах беспилотников, что примерно на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году. В ответ Украина делает ставку на технологическое превосходство и масштабную автоматизацию боевых действий. В частности, речь идет об активном внедрении современных технологий и развитии беспилотных систем, позволяющих уменьшить привлечение личного состава на передовой. Отдельный упор делается на наземных роботизированных комплексах, объемы производства которых уже достигают десятков тысяч единиц в год.

