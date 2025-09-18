Нова мета РФ очевидна: де в Україні може виникнути колапс

Вночі 18 вересня російські війська атакували кілька регіонів України, зокрема, під ударами були Полтавська та Київська області. За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, ворог направив повітряні цілі залізничною інфраструктурою у Миргородському районі. Внаслідок цього виникли пожежі, їх локалізували підрозділи ДСНС. Відомо про одну травмовану людину.

Потяг. Фото: з відкритих джерел

В "Укрзалізниці" уточнили, що через нічний обстріл регіону сталося знеструмлення кількох ділянок, було задіяно резервні тепловози.

Наголошувалося, що в межах 3 годин затримуються кілька пасажирських поїздів: №102 Херсон – Краматорськ; №63/111 Харків, Ізюм – Львів; №64/112 Львів — Харків, Ізюм; 791 Кременчук — Київ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 18 вересня внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталася пожежа на складських приміщеннях. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, на місці працюють оперативні служби, які вживають усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків.

Крім того, у Бучанському районі також зафіксували наслідки ворожого удару – там спалахнув приватний будинок. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше, в ніч проти 17 вересня, російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі. Тому на Дніпровському напрямку спостерігалися затримки кількох поїздів. Також обстріли торкнулися інфраструктурних об'єктів у Кіровоградській області, через що частково знеструмлено обласний центр та 44 населені пункти в Олександрівській територіальній громаді.



