logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нова мета РФ очевидна: де в Україні може виникнути колапс
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова мета РФ очевидна: де в Україні може виникнути колапс

РФ знову вдарила по залізниці в Україні

18 вересня 2025, 09:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вночі 18 вересня російські війська атакували кілька регіонів України, зокрема, під ударами були Полтавська та Київська області. За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, ворог направив повітряні цілі залізничною інфраструктурою у Миргородському районі. Внаслідок цього виникли пожежі, їх локалізували підрозділи ДСНС. Відомо про одну травмовану людину.

Нова мета РФ очевидна: де в Україні може виникнути колапс

Потяг. Фото: з відкритих джерел

В "Укрзалізниці" уточнили, що через нічний обстріл регіону сталося знеструмлення кількох ділянок, було задіяно резервні тепловози.

Наголошувалося, що в межах 3 годин затримуються кілька пасажирських поїздів: №102 Херсон – Краматорськ; №63/111 Харків, Ізюм – Львів; №64/112 Львів — Харків, Ізюм; 791 Кременчук — Київ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 18 вересня внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталася пожежа на складських приміщеннях. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, на місці працюють оперативні служби, які вживають усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків.

Крім того, у Бучанському районі також зафіксували наслідки ворожого удару – там спалахнув приватний будинок. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше, в ніч проти 17 вересня, російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі. Тому на Дніпровському напрямку спостерігалися затримки кількох поїздів. Також обстріли торкнулися інфраструктурних об'єктів у Кіровоградській області, через що частково знеструмлено обласний центр та 44 населені пункти в Олександрівській територіальній громаді.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини