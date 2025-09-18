Новая цель РФ очевидна: где в Украине может возникнуть коллапс

Ночью 18 сентября российские войска атаковали несколько регионов Украины, в частности под ударами были Полтавская и Киевская области. По информации начальника Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, враг направил воздушные цели по железнодорожной инфраструктуре в Миргородском районе. В результате возникли пожары, их локализовали подразделения ГСЧС. Известно об одном травмированном человеке.

Поезд. Фото: из открытых источников

В "Укрзализныце" уточнили, что из-за ночного обстрела региона произошло обесточивание нескольких участков, были задействованы резервные тепловозы.

Отмечалось, что в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов: №102 Херсон — Краматорск; №63/111 Харьков, Изюм — Львов; №64/112 Львов — Харьков, Изюм; 791 Кременчуг — Киев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 18 сентября в результате атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошел пожар на складских помещениях. По информации Киевской областной военной администрации, на месте работают оперативные службы, принимающие все необходимые меры для ликвидации последствий.

Кроме того, в Бучанском районе также зафиксировали последствия вражеского удара – там загорелся частный дом. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, в ночь на 17 сентября, российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому на Днепровском направлении наблюдались задержки ряда поездов. Также обстрелы затронули инфраструктурные объекты в Кировоградской области, из-за чего частично обесточены областной центр и 44 населенных пункта в Александровской территориальной общине.



