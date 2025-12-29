Нова масована атака РФ буде скоро: з'явилися нові тривожні дати

Російські війська готуються завдати нового масштабного ракетного удару по території України. Атака може статися вже у найближчий час. Про це інформує моніторинговий канал.

Масована атака РФ (фото з відкритих джерел)

За наявними даними, противник уже перейшов до підготовчих дій щодо обстрілу, який планують здійснити в проміжок із 30 грудня по 1 січня включно.

"Є попередження про початок підготовки до удару саме на ці дні. У разі надходження нової інформації — триматимемо Вас у курсі. Будьте уважними та обережними", — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що за даними аналітичного моніторингового проекту DeepState, Сили оборони України продовжують утримувати позиції здебільшого Гуляйполя Запорізької області. Водночас аналітики попереджають: подальша оборона міста стає дедалі складнішою через особливості місцевості та характер бойових дій.

Як зазначається у звіті, Гуляйполе фактично перебуває у сірій зоні. У місті одночасно присутні як українські військові, так і підрозділи супротивника. Ситуація має вогнищевий характер: в одному підвалі можуть перебувати бійці Сил оборони України, а в сусідньому — ворожі військові. Відкрито діють здебільшого штурмові групи, чисельність яких у противника значно вища. Це, за даними DeepState, дозволяє ворогові навіть демонстративно знімати відео у центрі міста із власною символікою.

Окрему увагу аналітики приділяють рельєфу місцевості. Гуляйполе розташоване у низині, що суттєво ускладнює логістику та ротацію українських підрозділів, а також підведення підкріплень до міста. Для противника умови також залишаються несприятливими, проте наявність значно більшого особового складу знижує йому значення цих чинників.

