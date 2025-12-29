logo_ukra

BTC/USD

87413

ETH/USD

2928.01

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нова масована атака РФ буде скоро: з'явилися нові тривожні дати
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова масована атака РФ буде скоро: з'явилися нові тривожні дати

Росіяни почали підготовку до ракетних ударів по Україні

29 грудня 2025, 16:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські війська готуються завдати нового масштабного ракетного удару по території України. Атака може статися вже у найближчий час. Про це інформує моніторинговий канал.

Нова масована атака РФ буде скоро: з'явилися нові тривожні дати

Масована атака РФ (фото з відкритих джерел)

За наявними даними, противник уже перейшов до підготовчих дій щодо обстрілу, який планують здійснити в проміжок із 30 грудня по 1 січня включно.

"Є попередження про початок підготовки до удару саме на ці дні. У разі надходження нової інформації — триматимемо Вас у курсі. Будьте уважними та обережними", — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що за даними аналітичного моніторингового проекту DeepState, Сили оборони України продовжують утримувати позиції здебільшого Гуляйполя Запорізької області. Водночас аналітики попереджають: подальша оборона міста стає дедалі складнішою через особливості місцевості та характер бойових дій.

Як зазначається у звіті, Гуляйполе фактично перебуває у сірій зоні. У місті одночасно присутні як українські військові, так і підрозділи супротивника. Ситуація має вогнищевий характер: в одному підвалі можуть перебувати бійці Сил оборони України, а в сусідньому — ворожі військові. Відкрито діють здебільшого штурмові групи, чисельність яких у противника значно вища. Це, за даними DeepState, дозволяє ворогові навіть демонстративно знімати відео у центрі міста із власною символікою.

Окрему увагу аналітики приділяють рельєфу місцевості. Гуляйполе розташоване у низині, що суттєво ускладнює логістику та ротацію українських підрозділів, а також підведення підкріплень до міста. Для противника умови також залишаються несприятливими, проте наявність значно більшого особового складу знижує йому значення цих чинників.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/eRadarrua/76700
Теги:

Новини

Всі новини