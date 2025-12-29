logo

Новая массированная атака РФ будет скоро: появились новые тревожные даты
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая массированная атака РФ будет скоро: появились новые тревожные даты

Россияне начали подготовку к ракетным ударам по Украине

29 декабря 2025, 16:42
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские войска готовятся нанести новый масштабный ракетный удар по территории Украины. Атака может произойти уже в самое ближайшее время. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Новая массированная атака РФ будет скоро: появились новые тревожные даты

Массированная атака РФ (фото из открытых источников)

По имеющимся данным, противник уже перешел к подготовительным действиям по обстрелу, который планируется осуществить в промежуток с 30 декабря по 1 января включительно.

"Есть предупреждение о начале подготовки к удару именно на эти дни. В случае поступления новой информации — будем держать Вас в курсе. Будьте внимательны и осторожны", — отмечается в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что по данным аналитического мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в основном Гуляйполя Запорожской области. В то же время аналитики предупреждают: дальнейшая оборона города становится все сложнее из-за особенностей местности и характера боевых действий.

Как говорится в отчете, Гуляйполе фактически находится в серой зоне. В городе одновременно присутствуют как украинские военные, так и подразделения противника. Ситуация носит очаговый характер: в одном подвале могут находиться бойцы Сил обороны Украины, а в соседнем — вражеские военные. Открыто действуют в основном штурмовые группы, численность которых у противника значительно выше. Это, по данным DeepState, позволяет врагу даже демонстративно снимать видео в центре города со своей символикой.

Особое внимание аналитики уделяют рельефу местности. Гуляйполе расположен в низине, что существенно усложняет логистику и ротацию украинских подразделений, а также подведение подкреплений в город. Для противника условия также остаются неблагоприятными, однако наличие значительно большего личного состава снижает значение этих факторов.



Источник: https://t.me/eRadarrua/76700
