Нова карта нібито поділу України: що відомо (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова карта нібито поділу України: що відомо (ФОТО)

Ворог поширює фейк про нібито поділ України

19 вересня 2025, 15:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда неодноразово поширювала карти нібито поділу України. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в мережі з'явилася нова така “карта”. 

Нова карта нібито поділу України: що відомо (ФОТО)

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Карту масово поширюють російськомовні акаунти у Facebook та X. Зазначають, що її нібито отримали хакерами з Канцелярії Збройних сил Франції. На карті показано “плани” Франції, Великої Британії, Польщі, Румунії та Угорщини розділити територію України під приводом введення “миротворців”. Публікації розтиражували російські пропагандистські медіа.

У Центрі зазначили, що карта є фейком — це підтвердило міністерство Європи та закордонних справ Франції на своїй сторінці для боротьби з дезінформацією X French Response. Серед ознак фейку вказали, що у карті допущено низку орфографічних та граматичних помилок, яких не могло бути в офіційному документі: неправильне написання назв країн ("Biélarus" замість "Biélorussie"), вигадане звання "Chef d'état-major général des armées françaises" та спотворене прізвище французького генерала. До того ж Крим на карті позначено як російський. А це суперечить офіційній позиції Франції та союзників.

Нова карта нібито поділу України: що відомо (ФОТО) - фото 2

“Подібні сфальсифіковані карти — це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що “Захід готується поділити Україну”. Їхня мета — підірвати довіру до союзників під час обговорення гарантій безпеки та залучення миротворчих контингентів, створивши уявлення, що підтримка України — це лише спосіб забрати частину її територій собі”, — пояснили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія  отримала чіткий сигнал — скоро росіяни перейдуть до наступного етапу.



Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15654
