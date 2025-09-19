Новая карта якобы раздела Украины: что известно (ФОТО)

Рубрики
Российская пропаганда неоднократно распространяла карты якобы раздела Украины. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в сети появилась новая такая "карта".
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Карту массово распространяют русскоязычные аккаунты в Facebook и X. Отмечают, что ее якобы получили хакерами из Канцелярии Вооруженных Сил Франции. На карте показаны планы Франции, Великобритании, Польши, Румынии и Венгрии разделить территорию Украины под предлогом введения миротворцев. Публикации растиражировали российские пропагандистские СМИ.
В Центре отметили, что карта является фейком – это подтвердило министерство Европы и иностранных дел Франции на своей странице для борьбы с дезинформацией X French Response. Среди признаков фейка указали, что в карте допущен ряд орфографических и грамматических ошибок, которых не могло быть в официальном документе: неправильное написание названий стран ("Biélarus" вместо "Biélorussie"), вымышленное звание "Chef d'état-major général des armées frança. К тому же Крым на карте обозначен как российский. А это противоречит официальной позиции Франции и союзников.
