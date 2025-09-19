logo

Война с Россией Новая карта якобы раздела Украины: что известно (ФОТО)
Новая карта якобы раздела Украины: что известно (ФОТО)

Враг распространяет фейк о якобы разделении Украины

19 сентября 2025, 15:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда неоднократно распространяла карты якобы раздела Украины. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в сети появилась новая такая "карта".

Новая карта якобы раздела Украины: что известно (ФОТО)

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Карту массово распространяют русскоязычные аккаунты в Facebook и X. Отмечают, что ее якобы получили хакерами из Канцелярии Вооруженных Сил Франции. На карте показаны планы Франции, Великобритании, Польши, Румынии и Венгрии разделить территорию Украины под предлогом введения миротворцев. Публикации растиражировали российские пропагандистские СМИ.

В Центре отметили, что карта является фейком – это подтвердило министерство Европы и иностранных дел Франции на своей странице для борьбы с дезинформацией X French Response. Среди признаков фейка указали, что в карте допущен ряд орфографических и грамматических ошибок, которых не могло быть в официальном документе: неправильное написание названий стран ("Biélarus" вместо "Biélorussie"), вымышленное звание "Chef d'état-major général des armées frança. К тому же Крым на карте обозначен как российский. А это противоречит официальной позиции Франции и союзников.
Новая карта якобы раздела Украины: что известно (ФОТО) - фото 2

"Подобные сфальсифицированные карты — это типичная технология кремлевской пропаганды для продвижения нарратива, что "Запад готовится поделить Украину". Их цель — подорвать доверие к союзникам при обсуждении гарантий безопасности и привлечения миротворческих контингентов, создав представление, что поддержка Украины — это только способ ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия получила четкий сигнал — скоро россияне перейдут к следующему этапу.



Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15654
