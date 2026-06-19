Нова хвиля мобілізації: яку категорію чоловіків почали виловлювати на вулицях у РФ

В одному із російських регіонів почали застосовувати нову схему поповнення армії, яка викликає серйозні питання у правозахисників. За даними російських журналістів, силові структури проводять цільові рейди проти чоловіків із боргами, судимістю чи іншими вразливими, після чого схиляють їх до підписання контрактів на військову службу.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про Пензенську область, де, як стверджується, співробітників правоохоронних органів та судових приставів почали активно залучати до пошуку потенційних кандидатів для відправлення на фронт. Затримання відбуваються як за місцем проживання, так і безпосередньо на вулицях чи під час перевірки транспортних засобів.

Родичі кількох чоловіків розповіли журналістам, що після затримання їхнім близьким пропонували вибір між підписанням контракту та іншими негативними наслідками, включаючи кримінальне переслідування. В окремих випадках, стверджують співрозмовники, людям нібито загрожували проблемами для членів сім'ї.

Деякі сім'ї заявляють, що чоловіки погоджувалися підписувати документи під психологічним тиском. Крім того, з'явилися повідомлення про випадки застосування фізичної сили та прискореного оформлення документів безпосередньо через військові комісаріати.

Правозахисники звертають увагу, що подібна практика відрізняється від методів, які використовували у перші роки повномасштабної війни. Якщо раніше тиск частіше здійснювався щодо осіб, які вже перебували під контролем правоохоронної системи, то тепер йдеться про цілеспрямовані пошуки людей на вулицях та дорогах.

На думку експертів, подібні методи можуть свідчити про труднощі з набором добровольців і прагнення регіональної влади виконувати встановлені показники з комплектування армії.

Російська влада офіційно не підтверджує інформацію про примусовий характер таких заходів. Однак публікації родичів та правозахисних організацій викликають дедалі більше питань щодо того, якими способами сьогодні здійснюється поповнення збройних сил РФ.

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