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Новая волна мобилизации: какую категорию мужчин начали вылавливать на улицах в РФ

Правозащитники сообщают о рейдах на улицах, задержаниях мужчин и угрозах семьям ради пополнения армии

19 июня 2026, 16:20
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Кравцев Сергей

В одном из российских регионов начали применять новую схему пополнения армии, которая вызывает серьезные вопросы у правозащитников. По данным российских журналистов, силовые структуры проводят целевые рейды против мужчин с долгами, судимостями или другими уязвимостями, после чего склоняют их к подписанию контрактов на военную службу.

Новая волна мобилизации: какую категорию мужчин начали вылавливать на улицах в РФ

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Речь идет о Пензенской области, где, как утверждается, сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов начали активно привлекать к поиску потенциальных кандидатов для отправки на фронт. Задержания происходят как по месту жительства, так и непосредственно на улицах или во время проверки транспортных средств.

Родственники нескольких мужчин рассказали журналистам, что после задержания их близким предлагали выбор между подписанием контракта и другими негативными последствиями, включая уголовное преследование. В отдельных случаях, утверждают собеседники издания, людям якобы угрожали проблемами для членов семьи.

Некоторые семьи заявляют, что мужчины соглашались подписывать документы под психологическим давлением. Кроме того, появились сообщения о случаях применения физической силы и ускоренного оформления документов непосредственно через военные комиссариаты.

Правозащитники обращают внимание, что подобная практика отличается от методов, которые использовались в первые годы полномасштабной войны. Если ранее давление чаще осуществлялось в отношении лиц, уже находившихся под контролем правоохранительной системы, то теперь речь идет о целенаправленных поисках людей на улицах и дорогах.

По мнению экспертов, подобные методы могут свидетельствовать о растущих трудностях с набором добровольцев и стремлении региональных властей выполнять установленные показатели по комплектованию армии.

Российские власти официально не подтверждают информацию о принудительном характере таких мероприятий. Однако публикации родственников и правозащитных организаций вызывают все больше вопросов относительно того, какими способами сегодня осуществляется пополнение вооруженных сил РФ.

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Источник: https://t.me/agentstvonews/15930
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