Нова балістика України: під реальним прицілом Москва та Санкт-Петербург

Ткачова Марія
Україна розробила балістичну ракету FP-9, яка потенційно може уражати стратегічні цілі на території Росії, зокрема в районі Москви та Санкт-Петербурга. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на розробників.
Нова українська далекобійна балістична ракета
Ракету створила українська компанія Fire Point, відома розробкою системи "Фламінго". Заявлена дальність польоту FP-9 становить 800–850 кілометрів, а маса бойової частини — близько 800 кілограмів.
У компанії пояснили, що попередні затримки в реалізації проєкту були пов’язані з організаційними труднощами, які наразі усунуті. За їхніми словами, ракета проходить фінальний етап випробувань.
Очікується, що FP-9 може бути поставлена на озброєння Збройних сил України вже найближчим часом — імовірно, протягом поточного місяця.
Розробники зазначають, що балістичний тип ракети має перевагу завдяки високій швидкості польоту — понад 1200 метрів за секунду, що ускладнює її перехоплення засобами протиповітряної оборони.