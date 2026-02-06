logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Новая баллистика Украины: под реальным прицелом Москва и Санкт-Петербург

Украина завершает испытание собственной баллистической ракеты, способной поражать цели на территории России на расстоянии до 850 километров

6 февраля 2026, 01:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украина разработала баллистическую ракету FP-9, которая потенциально может поражать стратегические цели на территории России, в частности, в районе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на разработчиков.

Новая украинская дальнобойная баллистическая ракета

Ракету создала украинская компания Fire Point, известная разработкой системы Фламинго. Заявленная дальность полета FP-9 составляет 800–850 км, а масса боевой части — около 800 кг.

В компании пояснили, что предыдущие задержки в реализации проекта были связаны с устраненными сейчас организационными трудностями. По их словам ракета проходит финальный этап испытаний.

Ожидается, что FP-9 может быть поставлена на вооружение Вооруженных сил Украины уже в ближайшее время – предположительно в течение текущего месяца.

Разработчики отмечают, что баллистический тип ракеты имеет преимущество благодаря высокой скорости полета — более 1200 метров в секунду, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Белгородской области России в результате атаки дронов пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в городе Шебекино FPV-дрон ранил мужчину. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Еще четыре человека пострадали в селе Графовка Шебекинского округа. Там беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились гражданские. У женщины и двух мужчин медики диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки. Четвертого пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с ранениями грудной клетки и ног.



Источник: https://youtu.be/5wEoNsVOrjM?si=1uuxdhRUOFCTevGX
