Новая баллистика Украины: под реальным прицелом Москва и Санкт-Петербург

Украина разработала баллистическую ракету FP-9, которая потенциально может поражать стратегические цели на территории России, в частности, в районе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на разработчиков.
Новая украинская дальнобойная баллистическая ракета
Ракету создала украинская компания Fire Point, известная разработкой системы Фламинго. Заявленная дальность полета FP-9 составляет 800–850 км, а масса боевой части — около 800 кг.
В компании пояснили, что предыдущие задержки в реализации проекта были связаны с устраненными сейчас организационными трудностями. По их словам ракета проходит финальный этап испытаний.
Ожидается, что FP-9 может быть поставлена на вооружение Вооруженных сил Украины уже в ближайшее время – предположительно в течение текущего месяца.
Разработчики отмечают, что баллистический тип ракеты имеет преимущество благодаря высокой скорости полета — более 1200 метров в секунду, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.