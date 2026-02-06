Бєлгородщина знову під ударами БпЛА: є російські жертви

Рубрики
У Бєлгородській області Росії внаслідок атаки дронів постраждали щонайменше шість осіб. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.
Атака на Бєлгородську область
За його словами, у місті Шебекіно FPV-дрон поранив чоловіка. Він зазнав мінно-вибухової травми та сліпого осколкового поранення грудної клітки.
Ще четверо людей постраждали в селі Графовка Шебекінського округу. Там безпілотник атакував автомобіль, у якому перебували цивільні. У жінки та двох чоловіків медики діагностували осколкові поранення плеча та грудної клітки. Четвертого постраждалого доставили до Шебекінської центральної районної лікарні з пораненнями грудної клітки та ніг.
Крім того, ще один автомобіль зазнав атаки FPV-дрона на парковці біля магазину. Внаслідок цього шостий постраждалий отримав осколкові поранення спини.
Інформація про стан поранених та масштаби пошкоджень уточнюється.