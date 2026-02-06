logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Бєлгородщина знову під ударами БпЛА: є російські жертви
commentss НОВИНИ Всі новини

Бєлгородщина знову під ударами БпЛА: є російські жертви

У Бєлгородській області внаслідок атаки безпілотників поранення отримали шестеро цивільних, повідомила влада регіону

6 лютого 2026, 01:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Бєлгородській області Росії внаслідок атаки дронів постраждали щонайменше шість осіб. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Бєлгородщина знову під ударами БпЛА: є російські жертви

Атака на Бєлгородську область

За його словами, у місті Шебекіно FPV-дрон поранив чоловіка. Він зазнав мінно-вибухової травми та сліпого осколкового поранення грудної клітки.

Ще четверо людей постраждали в селі Графовка Шебекінського округу. Там безпілотник атакував автомобіль, у якому перебували цивільні. У жінки та двох чоловіків медики діагностували осколкові поранення плеча та грудної клітки. Четвертого постраждалого доставили до Шебекінської центральної районної лікарні з пораненнями грудної клітки та ніг.

Крім того, ще один автомобіль зазнав атаки FPV-дрона на парковці біля магазину. Внаслідок цього шостий постраждалий отримав осколкові поранення спини.

Інформація про стан поранених та масштаби пошкоджень уточнюється.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що суд у Санкт-Петербурзі взяв під варту до 3 квітня 24-річну мешканку міста Єлизавету Неуступову. Їй інкримінують скоєння теракту після підпалу волонтерського пункту збору допомоги для російських військових, повідомляє видання "Фонтанка".
За версією слідства, 4 лютого Неуступова кинула кілька пляшок із запальною сумішшю у підвальне приміщення фонду "Доброволець", де зберігалася гуманітарна допомога для учасників так званої "СВО". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Під час допиту жінка заявила, що діяла під впливом шахраїв, які представилися співробітниками "секретного підрозділу Міністерства оборони РФ". За її словами, вони пообіцяли допомогти з вирішенням фінансових проблем в обмін на виконання підпалу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/astrapress
Теги:

Новини

Всі новини