Бєлгородщина знову під ударами БпЛА: є російські жертви

У Бєлгородській області Росії внаслідок атаки дронів постраждали щонайменше шість осіб. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Атака на Бєлгородську область

За його словами, у місті Шебекіно FPV-дрон поранив чоловіка. Він зазнав мінно-вибухової травми та сліпого осколкового поранення грудної клітки.

Ще четверо людей постраждали в селі Графовка Шебекінського округу. Там безпілотник атакував автомобіль, у якому перебували цивільні. У жінки та двох чоловіків медики діагностували осколкові поранення плеча та грудної клітки. Четвертого постраждалого доставили до Шебекінської центральної районної лікарні з пораненнями грудної клітки та ніг.

Крім того, ще один автомобіль зазнав атаки FPV-дрона на парковці біля магазину. Внаслідок цього шостий постраждалий отримав осколкові поранення спини.

Інформація про стан поранених та масштаби пошкоджень уточнюється.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що суд у Санкт-Петербурзі взяв під варту до 3 квітня 24-річну мешканку міста Єлизавету Неуступову. Їй інкримінують скоєння теракту після підпалу волонтерського пункту збору допомоги для російських військових, повідомляє видання "Фонтанка".

За версією слідства, 4 лютого Неуступова кинула кілька пляшок із запальною сумішшю у підвальне приміщення фонду "Доброволець", де зберігалася гуманітарна допомога для учасників так званої "СВО". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Під час допиту жінка заявила, що діяла під впливом шахраїв, які представилися співробітниками "секретного підрозділу Міністерства оборони РФ". За її словами, вони пообіцяли допомогти з вирішенням фінансових проблем в обмін на виконання підпалу.

