Белгородщина снова под ударами БпЛА: есть российские жертвы

В Белгородской области России в результате атаки дронов пострадали не менее шести человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

Атак на Белгородскую область

По его словам, в городе Шебекино FPV-дрон ранил мужчину. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки.

Еще четыре человека пострадали в селе Графовка Шебекинского округа. Там беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились гражданские. У женщины и двух мужчин медики диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки. Четвертого пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с ранениями грудной клетки и ног.

Кроме того, еще один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона на парковке возле магазина. В результате шестой пострадавший получил осколочные ранения спины.

Информация о состоянии раненых и масштабах повреждений уточняется.

