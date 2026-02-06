Белгородщина снова под ударами БпЛА: есть российские жертвы

Рубрики
В Белгородской области России в результате атаки дронов пострадали не менее шести человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .
По его словам, в городе Шебекино FPV-дрон ранил мужчину. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки.
Еще четыре человека пострадали в селе Графовка Шебекинского округа. Там беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились гражданские. У женщины и двух мужчин медики диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки. Четвертого пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с ранениями грудной клетки и ног.
Кроме того, еще один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона на парковке возле магазина. В результате шестой пострадавший получил осколочные ранения спины.
Информация о состоянии раненых и масштабах повреждений уточняется.