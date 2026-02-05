Неочікувано: дівчина підпалила пункт допомоги солдатам «сво» у Петербурзі

Рубрики
Ткачова Марія
Суд у Санкт-Петербурзі взяв під варту до 3 квітня 24-річну мешканку міста Єлизавету Неуступову. Їй інкримінують скоєння теракту після підпалу волонтерського пункту збору допомоги для російських військових, повідомляє видання "Фонтанка".
Підпал в Петербурзі пункту допомоги на «сво»
За версією слідства, 4 лютого Неуступова кинула кілька пляшок із запальною сумішшю у підвальне приміщення фонду "Доброволець", де зберігалася гуманітарна допомога для учасників так званої "СВО". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Під час допиту жінка заявила, що діяла під впливом шахраїв, які представилися співробітниками "секретного підрозділу Міністерства оборони РФ". За її словами, вони пообіцяли допомогти з вирішенням фінансових проблем в обмін на виконання підпалу.
Як з’ясувалося, ще в грудні 2025 року з Неуступовою зв’язалися невідомі, які переконали її перевести всі заощадження на так званий "безпечний рахунок" та оформити кілька кредитів. Раніше вона також намагалася підпалити службові автомобілі поліції.
Слідчі органи кваліфікували дії підозрюваної як терористичний акт. Розслідування триває.