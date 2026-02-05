Неочікувано: дівчина підпалила пункт допомоги солдатам «сво» у Петербурзі

Суд у Санкт-Петербурзі взяв під варту до 3 квітня 24-річну мешканку міста Єлизавету Неуступову. Їй інкримінують скоєння теракту після підпалу волонтерського пункту збору допомоги для російських військових, повідомляє видання "Фонтанка".

Підпал в Петербурзі пункту допомоги на «сво»

За версією слідства, 4 лютого Неуступова кинула кілька пляшок із запальною сумішшю у підвальне приміщення фонду "Доброволець", де зберігалася гуманітарна допомога для учасників так званої "СВО". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час допиту жінка заявила, що діяла під впливом шахраїв, які представилися співробітниками "секретного підрозділу Міністерства оборони РФ". За її словами, вони пообіцяли допомогти з вирішенням фінансових проблем в обмін на виконання підпалу.

Як з’ясувалося, ще в грудні 2025 року з Неуступовою зв’язалися невідомі, які переконали її перевести всі заощадження на так званий "безпечний рахунок" та оформити кілька кредитів. Раніше вона також намагалася підпалити службові автомобілі поліції.

Слідчі органи кваліфікували дії підозрюваної як терористичний акт. Розслідування триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к римська громадянська журналістка та політична в’язня Ірина Данилович зазнає систематичних катувань у російській виправній колонії №7 у місті Зеленокумськ. Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр із посиланням на родину ув’язненої.

За наявною інформацією, 46-річна Данилович повністю втратила слух на ліве вухо. Причиною стали тривалі проблеми зі здоров’ям, зокрема отит, сильні головні болі та постійний шум у голові, які залишаються без належного лікування. Медичну допомогу їй не надають, попри неодноразові звернення. Замість цього адміністрація колонії застосовує психологічний тиск: у приміщеннях, де перебуває Данилович, регулярно вмикають гучну музику, ігноруючи її стан здоров’я та прохання припинити такі дії. Родина журналістки також повідомляє про відсутність необхідних ліків, повноцінного харчування та будь-якої психологічної підтримки.

