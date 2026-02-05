Неожиданно: девушка подожгла пункт помощи солдатам «сво» в Петербурге

Рубрики
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу до 3 апреля 24-летнюю жительницу города Елизавету Неуступову. Ей инкриминируют совершение теракта после поджога волонтерского пункта сбора помощи для российских военных, сообщает издание "Фонтанка".
Поджог а Петербурге пункта помощи на «сво»
По версии следствия, 4 февраля Неуступова бросила несколько бутылок с зажигательной смесью в подвальное помещение фонда "Доброволец", где хранилась гуманитарная помощь для участников так называемой "СВО". В результате инцидента никто не пострадал.
В ходе допроса женщина заявила, что действовала под влиянием мошенников, представившихся сотрудниками "секретного подразделения Министерства обороны РФ". По ее словам, они пообещали помочь с решением финансовых проблем в обмен на исполнение поджога.
Как выяснилось, еще в декабре 2025 с Неуступовой связались неизвестные, убедившие ее перевести все сбережения на так называемый "безопасный счет" и оформить несколько кредитов. Ранее она тоже пыталась поджечь служебные автомобили полиции.
Следственные органы квалифицировали действия подозреваемого как террористический акт. Расследование продолжается.