Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу до 3 апреля 24-летнюю жительницу города Елизавету Неуступову. Ей инкриминируют совершение теракта после поджога волонтерского пункта сбора помощи для российских военных, сообщает издание "Фонтанка".

Поджог а Петербурге пункта помощи на «сво»

По версии следствия, 4 февраля Неуступова бросила несколько бутылок с зажигательной смесью в подвальное помещение фонда "Доброволец", где хранилась гуманитарная помощь для участников так называемой "СВО". В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе допроса женщина заявила, что действовала под влиянием мошенников, представившихся сотрудниками "секретного подразделения Министерства обороны РФ". По ее словам, они пообещали помочь с решением финансовых проблем в обмен на исполнение поджога.

Как выяснилось, еще в декабре 2025 с Неуступовой связались неизвестные, убедившие ее перевести все сбережения на так называемый "безопасный счет" и оформить несколько кредитов. Ранее она тоже пыталась поджечь служебные автомобили полиции.

Следственные органы квалифицировали действия подозреваемого как террористический акт. Расследование продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что к римская гражданская журналистка и политическая заключенная Ирина Данилович подвергается систематическим пыткам в российской исправительной колонии №7 в городе Зеленокумск. Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр со ссылкой на семью заключенного.

По имеющейся информации, 46-летняя Данилович полностью лишилась слуха на левое ухо. Причиной стали продолжительные проблемы со здоровьем, в частности, отит, сильные головные боли и постоянный шум в голове, которые остаются без надлежащего лечения. Медицинскую помощь ему не оказывают, несмотря на неоднократные обращения. Вместо этого администрация колонии применяет психологическое давление: в помещениях, где находится Данилович, регулярно включают громкую музыку, игнорируя состояние здоровья и просьбу прекратить такие действия. Семья журналистки также сообщает об отсутствии необходимого лекарства, полноценного питания и какой-либо психологической поддержки.

