Нова атака по Україні стане провалом Кремля: названо дивну пничину

Російські війська можуть найближчим часом знову завдати повітряних ударів по території України, однак повторення масштабних атак, подібних до тих, що відбулися 2 та 6 липня, наразі виглядає малоймовірним. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі Главреду.

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Експерт припускає, що загроза нових обстрілів зберігається вже у найближчі дні, проте їхня інтенсивність буде значно нижчою. За його словами, російська армія потребує часу для відновлення своїх ударних можливостей після масштабних операцій, тому провести нову атаку аналогічного рівня одразу після попередньої вона не зможе.

Коваленко звернув увагу, що навіть між ударами 2 та 6 липня вже спостерігалося скорочення кількості застосованих засобів ураження. Якщо ж Росія вирішить атакувати ще через одну-дві доби, то така операція, ймовірно, буде ще меншою за масштабом. Причина полягає у необхідності технічного обслуговування бойової авіації, підготовки пускових установок, поповнення запасів ракет і формування нових польотних завдань. Усі ці процеси потребують часу, тому швидке повторення масованих обстрілів є малореалістичним.

Водночас аналітик не виключає, що Кремль може свідомо піти навіть на обмежений удар, щоб підтримувати психологічний тиск на українське суспільство та демонструвати готовність до подальшої ескалації.

Окрему увагу Коваленко звернув на політичний фактор. На його думку, Москва може прив'язати наступну масштабнішу атаку до завершення саміту НАТО. Після 8 липня Росія здатна використати новий ракетно-дроновий удар як демонстративну відповідь на рішення, ухвалені країнами Альянсу. Таким чином Кремль спробує показати, що не збирається змінювати свою військову стратегію під впливом міжнародних заяв чи нових пакетів підтримки України. На переконання експерта, саме розвиток подій після завершення саміту може визначити час наступної великої атаки.

Портал "Коментарі" вже писав, що громадський діяч Валерій Пекар висловив припущення, що нинішнє загострення суспільно-політичної ситуації в Польщі може бути частиною масштабної російської інформаційної кампанії. На його думку, Москва намагається посіяти розбрат усередині польського суспільства, щоб послабити єдність західних союзників України та підготувати ґрунт для подальших дій.