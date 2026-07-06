Новая атака по Украине станет провалом Кремля: названа странная пничина

Российские войска могут в ближайшее время снова нанести воздушные удары по территории Украины, однако повторение масштабных атак, подобных произошедшим 2 и 6 июля, пока выглядит маловероятным. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Главреду.

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Эксперт предполагает, что угроза новых обстрелов сохраняется уже в ближайшие дни, однако их интенсивность будет значительно ниже. По его словам, российская армия требует времени для восстановления своих ударных возможностей после масштабных операций, поэтому провести новую атаку аналогичного уровня сразу после предыдущей она не сможет.

Коваленко обратил внимание, что даже между ударами 2 и 6 июля наблюдалось сокращение количества примененных средств поражения. Если же Россия решит атаковать еще через одни-два дня, то такая операция, вероятно, будет еще меньше по масштабу. Причина состоит в необходимости технического обслуживания боевой авиации, подготовки пусковых установок, пополнении запасов ракет и формировании новых полетных задач. Все эти процессы требуют времени, поэтому быстрое повторение массированных обстрелов малореалистично.

В то же время, аналитик не исключает, что Кремль может сознательно пойти даже на ограниченный удар, чтобы поддерживать психологическое давление на украинское общество и демонстрировать готовность к дальнейшей эскалации.

Особое внимание Коваленко обратил на политический фактор. По его мнению, Москва может привязать следующую более масштабную атаку к завершению саммита НАТО. После 8 июля Россия способна использовать новый ракетно-дроновый удар как демонстративный ответ на решения, принятые странами Альянса. Таким образом, Кремль попытается показать, что не собирается менять свою военную стратегию под влиянием международных заявлений или новых пакетов поддержки Украины. По мнению эксперта, именно развитие событий после завершения саммита может определить время следующей большой атаки.

Портал "Комментарии" уже писал , что общественный деятель Валерий Пекарь высказал предположение, что нынешнее обострение общественно-политической ситуации в Польше может быть частью масштабной российской информационной кампании. По его мнению, Москва пытается посеять раздор внутри польского общества, чтобы ослабить единство западных союзников Украины и подготовить почву для дальнейших действий.