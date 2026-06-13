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Нищівний удар по Путіну: що показує повний програш лідера РФ

Політичний та економічний експерт Загородній розповів, що вказує на те, що Путін програє

13 червня 2026, 11:16
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Кречмаровская Наталия

Російський лідер Володимир Путін вже не виграє. Це, як зазначив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, показав відкритий лист президента України Володимира Зеленського очільнику РФ.

Нищівний удар по Путіну: що показує повний програш лідера РФ

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

“Це ж удар по Путіну. Це ж показало, що він слабак, що він програє. Це ж прочитали на Заході. Дональду Трампу теж легенько пнули. Там же про дух Анкориджа згадали. Це ж натяк Трампу — з ким ти домовляєшся”, — переконаний експерт. 

За його словами, для Трампа це може стати сигналом, що Україна сама здатна встановити мир, без президента США, а він має розуміти свої вигоди, наприклад, щоб стати на бік України. 

“Тому що американці завжди такі, вони стають на бік сильного. Чого вони намагалися тиснути, наприклад, на Україну? Тому що думали, що Україна слабка, а виявилось, що Україна сильніша, ніж вони думали. І українці, навіть не підозрюють, наскільки Україна сильніша. А Росія тепер слабкий гравець, якого добивають”, — зазначив Загородній. 

Саме тому США варто було направити Україні допомогу, що можна було, приміром, збивати літаки з КАБами тощо.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія втрачає позиції — амбітні плани лідера РФ Володимира Путіна щодо захоплення Донбасу окупанти не можуть реалізувати. Україна не тільки не йде на поступки, а й завдає болючих ударів по РФ — обстріли НПЗ та логістичних шляхів, загроза блокади тимчасово окупованого Криму.

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що у партнерів України поступово формується розуміння загроз щодо агресії Путіна щодо НАТО, але дуже повільно. Занадто повільно і в доволі викривлених формах, підкреслив політик.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=S2EFH0wnw0s
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