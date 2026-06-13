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Сокрушительный удар по Путину: что показывает полный проигрыш лидера РФ

Политический и экономический эксперт Загородний рассказал, что указывает на то, что Путин проигрывает

13 июня 2026, 11:16
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Кречмаровская Наталия

Российский лидер Владимир Путин уже не выигрывает. Это, как отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, показало открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского главе РФ.

Сокрушительный удар по Путину: что показывает полный проигрыш лидера РФ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

"Это же удар по Путину. Это же показало, что он слабак, что он проиграет. Это же прочитали на Западе. Дональду Трампу тоже легонько пнули. Там же о духе Анкориджа вспомнили. Это же намек Трампу — с кем ты договариваешься", — убежден эксперт.

По его словам, для Трампа это может стать сигналом, что Украина сама способна установить мир без президента США, а он должен понимать свои выгоды, например, чтобы стать на сторону Украины.

"Потому что американцы всегда такие, они становятся на сторону сильного. Чего они пытались давить, например, на Украину? Потому что думали, что Украина слаба, а оказалось, что Украина сильнее, чем они думали. И украинцы даже не подозревают, насколько Украина сильнее. А Россия теперь слабый игрок, которого добивают", — отметил он.

Именно поэтому США стоило направить Украине помощь, которую можно было, например, сбивать самолеты с КАБами и т.д.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия теряет позиции — амбициозные планы лидера РФ Владимира Путина по захвату Донбасса оккупанты не могут реализовать. Украина не только не идет на уступки, но и наносит болезненные удары по РФ — обстрелы НПЗ и логистических путей, угроза блокады временно оккупированного Крыма.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что у партнеров Украины постепенно формируется понимание угроз агрессии Путина относительно НАТО, но очень медленно. Слишком медленно и довольно искривленных формах, подчеркнул политик.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S2EFH0wnw0s
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