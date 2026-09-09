Нищівний план Путіна проти України може спрацювати: Росія почала бити по найболючішому

Росія не припиняє обстрілів України. Ворог значно посилив атаки — під удари потрапляє все більше цивільної інфраструктури — Росія б’є по складах з продуктами, ліками, дитячими товарами. Завдають прицільних ударів по магазинах мережі “Епіцентр” у різних містах. Зазначалося, що лідер РФ Володимир Путін дав наказ зробити великі міста України непридатними для життя.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що цей план може вдатися, якщо Україна не чинитиме опір.

“Російська військова промисловість на цей час може виробляти достатню кількість засобів ураження, щоб через певний час якось зупинити, особливо великі міста. Великі міста набагато легше зупинити, оскільки засоби для забезпечення життєдіяльності великого міста з великою щільністю населення дуже сприйнятливі до зовнішнього впливу різного рівня”, — пояснив експерт.

За його словами, легше вразити один водовід, який живить близько 2 млн людей, ніж умовно тисячу водоводів, які живлять тисячу сіл із приблизно такою загальною кількістю мешканців.

Експерт назвав декілька варіантів, як зірвати плани ворога. По-перше, потрібна українська балістика, яка долітатиме до Москви, а ще дальність близько 500 км. Експерт пояснив, що потрібно бити по енергетиці Москви, пояснивши, що електромережі точно живлять якісь об’єкти військового призначення, а тоді це законна ціль.

Також, як зазначив Світан, варто зосередитися на можливості знищення великої кількості засобів ураження Росії. Для цього потрібне фронтальна ППО.

"І поки ми не будемо цього робити, росіяни намагатимуться повністю засушити наші міста. Залежно від можливостей. Тобто цю можливість не можна дати росіянам. І у нас є можливість не дати росіянам дістатися наших основних інфраструктурних об'єктів, які підтримують життєдіяльність великих міст або великих майданчиків", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення, за словами нардепки Скороход, ухвалили по Донбасу.



