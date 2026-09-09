Сокрушительный план Путина против Украины может сработать: Россия начала бить по самому болезненному

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Кречмаровская Наталия
Россия не прекращает обстрелы Украины. Враг значительно усилил атаки – под удары попадает все больше гражданской инфраструктуры – Россия бьет по складам с продуктами, лекарствами, детскими товарами. Наносят прицельные удары по магазинам сети "Эпицентр" в разных городах. Отмечалось, что лидер РФ Владимир Путин приказал сделать крупные города Украины непригодными для жизни.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что этот план может удаться, если Украина не будет сопротивляться.
По его словам, легче поразить один водовод, питающий около 2 млн человек, чем условно тысячу водоводов, питающих тысячу сел с примерно таким общим количеством жителей.
Эксперт назвал несколько вариантов сорвать планы врага. Во-первых, нужна украинская баллистика, которая будет долетать до Москвы, а еще дальность около 500 км. Эксперт объяснил, что нужно избивать по энергетике Москвы, объяснив, что электросети точно питают какие-то объекты военного назначения, а тогда это законная цель.
Также, как отметил Свитан, следует сосредоточиться на возможности уничтожения большого количества средств поражения России. Для этого требуется фронтальная ПВО.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение, по словам нардепки Скороход, приняли по Донбассу.