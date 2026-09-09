Сокрушительный план Путина против Украины может сработать: Россия начала бить по самому болезненному

Россия не прекращает обстрелы Украины. Враг значительно усилил атаки – под удары попадает все больше гражданской инфраструктуры – Россия бьет по складам с продуктами, лекарствами, детскими товарами. Наносят прицельные удары по магазинам сети "Эпицентр" в разных городах. Отмечалось, что лидер РФ Владимир Путин приказал сделать крупные города Украины непригодными для жизни.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что этот план может удаться, если Украина не будет сопротивляться.

"Российская военная промышленность в настоящее время может производить достаточное количество средств поражения, чтобы через некоторое время как-то остановить, особенно крупные города. Большие города гораздо легче остановить, поскольку средства для обеспечения жизнедеятельности большого города с большой плотностью населения очень восприимчивы к внешнему воздействию разного уровня", — пояснил эксперт.

По его словам, легче поразить один водовод, питающий около 2 млн человек, чем условно тысячу водоводов, питающих тысячу сел с примерно таким общим количеством жителей.

Эксперт назвал несколько вариантов сорвать планы врага. Во-первых, нужна украинская баллистика, которая будет долетать до Москвы, а еще дальность около 500 км. Эксперт объяснил, что нужно избивать по энергетике Москвы, объяснив, что электросети точно питают какие-то объекты военного назначения, а тогда это законная цель.

Также, как отметил Свитан, следует сосредоточиться на возможности уничтожения большого количества средств поражения России. Для этого требуется фронтальная ПВО.

"И пока мы не будем этого делать, россияне постараются полностью засушить наши города. В зависимости от возможностей. То есть эту возможность нельзя дать россиянам. И у нас есть возможность не дать россиянам добраться до наших основных инфраструктурных объектов, поддерживающих жизнедеятельность крупных городов или больших площадок", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение, по словам нардепки Скороход, приняли по Донбассу.



