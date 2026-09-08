В Раді шокували: рішення по Донбасу уже ухвалили

Територіальне питання називають одним з основних, по яких немає компромісів для завершення війни. Лідер РФ Володимир Путін вимагає територію всього Донбасу, хоча частину не може захопити уже тривалий час. Президент України Володимир Зеленський твердо запевняє, що Україна не поступиться ні сантиметром своєї землі. Однак в Раді зазначають, що “на землі” ситуація інша.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що можна говорити, що не хочуть виходити з Донбасу, однак, підкреслила вона, Донбас здають. І зауважила, що це не її думка, а слова військових.

Політик розповіла, що військових після приходу нового головкома Михайла Драпатого найсильніші підрозділи були виведені з Донбасу, а потім, коли були втрачені одні з ключових позицій, їх повернули назад відбивати їх.

За словами Скороход, військові вже самі ставили питання — чи їх у брухт відправили. Військові, зазначила вона, питали, що невже їх не хочуть бачити на вулицях Києва, невже їх бояться бачити на вулицях. Це, уточнила вона, говорили звичайні військові.

"Тому з огляду на те, що відбувається зараз на залишках Донбасу, ми його й так здаємо. Просто це робиться офіційно красиво. Ми його втрачаємо повільно і покладемо ще з кілька тисяч або з десятків тисяч людей, але в результаті все одно все вийде так, як хочуть”, — зауважила вона.

Скороход зауважила, що іноді треба чимось пожертвувати.

“Я не закликаю до здачі територію в жодному разі, але я кажу, що іноді потрібно чимось пожертвувати для того, щоб зберегти більше”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку правду, за словами нардепа Разумкова, приховує Зеленський.



