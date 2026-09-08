Территориальный вопрос называют одним из основных, по которым нет компромиссов для завершения войны. Лидер РФ Владимир Путин требует территорию всего Донбасса, хотя часть не может захватить уже продолжительное время. Президент Украины Владимир Зеленский твердо уверяет, что Украина не уступит ни сантиметр своей земли. Однако в Раде отмечают, что "на земле" ситуация другая.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что можно говорить, что не хотят выходить из Донбасса, однако, подчеркнула она, Донбасс сдают. И заметила, что это не его мнение, а слова военных.

Политик рассказала, что военных после прихода нового главка Михаила Драпатого сильнейшие подразделения были выведены из Донбасса, а затем, когда были потеряны одни из ключевых позиций, их вернули обратно отбивать их.

По словам Скороход, военные уже сами задавали вопросы — что их отправили в утиль. Военные, отметила она, спрашивали, что их не хотят видеть на улицах Киева, неужели их боятся видеть на улицах. Это, уточнила она, говорили обычные военные.

"Поэтому учитывая, что происходит сейчас на остатках Донбасса, мы его и так сдаем. Просто это делается официально красиво. Мы его теряем медленно и положим еще несколько тысяч или десятков тысяч человек, но в результате все равно все получится так, как хотят”, — отметила она.

Скороход заметила, что иногда нужно чем-то пожертвовать.

"Я не призываю к сдаче территорию ни в коем случае, но я говорю, что иногда нужно чем-то пожертвовать для того, чтобы сохранить больше", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую правду, по словам нардепа Разумкова, скрывает Зеленский.



